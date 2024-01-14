Традиційні українські цибульники або цибуляники: якщо набридли деруни

Чому потрібно готувати цибульники

Цибульники або як ще їх називають цибуляники готували ще наші прабабусі, ця страва належить до стародавньої традиційної української кухні.

Рецепт дуже простий, потрібна мінімальна кількість продуктів та мінімальна кількість часу, їх можна приготувати навіть коли не має часу готувати.

Інгредієнти для приготування цибульників

цибуля ріпчаста – 4-5 середніх цибулин,

яйця курячі – 2 шт.,

борошно пшеничне – 200 г,

кефір - 100 г,

сода харчова – 1/3 чайної ложки

оцет - чайна ложка,

сіль, чорний мелений перець за смаком.

Приготування цибульників

Цибулю очищаємо від лушпиння, промиваємо та нарізаємо кубиками. Нашинковану цибульку заправляємо сіллю з перцем, переминаємо все руками так, щоб вона пустила сік, та залишаємо маринуватись на 15-20 хвилин.

Яйця розбиваємо у тарілку, збиваємо виделкою як на омлет.

Додаєо кефір, просіяне борошно, сіль, спеції.

Соду гасимо оцтом і також додаємо до суміші, ретельно перемішуємо.

До тіста додаємо віджату від соку цибулю, добре перемішуємо, щоб цибуля була повністю покрита тістом.

Ставимо сковороду на плиту, наливаємо олію і добре підігріваємо на середньому вогні. Зменшуємо вогонь та викладаємо столовою ложкою цибульники на сковороду.

Смажимо до золотавого кольору з обох сторін, поки цибуля не стане м’якою і ніжною.

Готові цибульники викладаємо на паперові рушники від зайвого жиру та подаємо гарячими зі сметаною. Смачного.

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