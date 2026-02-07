ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Другі страви
Кількість переглядів
243
Час на прочитання
1 хв

Це найсмачніша і найпростіша вечеря з курки, яку ви коли-небудь готували: спробуйте і не пожалкуєте

Простий, соковитий рецепт курки в духовці з помідорами, сиром і сметаною на вечерю.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
160 ккал
Найсмачніший рецепт з курки на вечерю

Найсмачніший рецепт з курки на вечерю / © pexels.com

Куряче філе за цим рецептом готується дуже швидко, а всі інгредієнти можна підготувати буквально за 10 хвилин. Рецептом поділилися на сайті «Господинька».

Інгредієнти

куряче філе
2 шт.
сіль
за смаком
чорний мелений перець
дрібка
олія
1-2 ст. ложки
помідори
1-2 шт.
зелень
2 гілочки
яйця
2 шт.
сухі італійські трави
0,5 ч. ложки
лимонний перець
0,5 ч. ложки
сухий мелений часник
0,5 ч. ложки
сметана
7 ст. ложок
твердий сир
70 г

Процес приготування:

  1. Куряче філе нарізати невеликими кубиками. Одразу пісолити і поперчити.

  2. В форму залити трішки олії, щоб змастити дно і боки. Викласти курку рівним шаром.

  3. В миску вибити яйця, посолити, додати всі спеції, покласти сметану і натертий твердий сир (2/3 від загальної маси), перемішати для однорідності. Залити курку.

  4. Помідори нарізати тонкими кружальцями, викласти зверху на заливку і присипати твердим сиром, що залишився. Накрити форму фольгою і поставити в розігріту до 200 градусів духовки на 25 хвилин. Потім зняти духовку і поставити ще на 10 хвилин для скоринки.

Смачного!

Дата публікації
Кількість переглядів
243
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie