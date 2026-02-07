- Дата публікації
-
- Категорія
- Другі страви
- Кількість переглядів
- 243
- Час на прочитання
- 1 хв
Це найсмачніша і найпростіша вечеря з курки, яку ви коли-небудь готували: спробуйте і не пожалкуєте
Простий, соковитий рецепт курки в духовці з помідорами, сиром і сметаною на вечерю.
Куряче філе за цим рецептом готується дуже швидко, а всі інгредієнти можна підготувати буквально за 10 хвилин. Рецептом поділилися на сайті «Господинька».
Інгредієнти
- куряче філе
- 2 шт.
- сіль
- за смаком
- чорний мелений перець
- дрібка
- олія
- 1-2 ст. ложки
- помідори
- 1-2 шт.
- зелень
- 2 гілочки
- яйця
- 2 шт.
- сухі італійські трави
- 0,5 ч. ложки
- лимонний перець
- 0,5 ч. ложки
- сухий мелений часник
- 0,5 ч. ложки
- сметана
- 7 ст. ложок
- твердий сир
- 70 г
Процес приготування:
Куряче філе нарізати невеликими кубиками. Одразу пісолити і поперчити.
В форму залити трішки олії, щоб змастити дно і боки. Викласти курку рівним шаром.
В миску вибити яйця, посолити, додати всі спеції, покласти сметану і натертий твердий сир (2/3 від загальної маси), перемішати для однорідності. Залити курку.
Помідори нарізати тонкими кружальцями, викласти зверху на заливку і присипати твердим сиром, що залишився. Накрити форму фольгою і поставити в розігріту до 200 градусів духовки на 25 хвилин. Потім зняти духовку і поставити ще на 10 хвилин для скоринки.
Смачного!