Тушкована капуста на сковороді: як приготувати її смачно без м'яса

Як приготувати ідеальну тушковану капусту: секрети досвідчених господарок
Тушкована капуста – це класична страва української кухні, яка подобається багатьом. Здавалося б, що може бути простішого? Але навіть у такій, здавалося б, простій страві є свої секрети, які допоможуть зробити її особливо смачною.
Секрети соковитої та смачної тушкованої капусти: чому важливе правильне розміщення інгредієнтів
Справа в тому, що капуста виділяє багато соку під час тушкування. Якщо покласти її в одну сковороду з іншими овочами, вона може погасити їхній смак. Розділивши приготування капусти та смаження цибулі з морквою, ми дозволяємо кожному овочу розкрити свій смак повною мірою.
Покроковий рецепт приготування капусти
Інгредієнти:
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1 кг білокачанної капусти
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150 г цибулі
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150 г моркви
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1 ст.л. томатної пасти
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100 мл томатного соку
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3 ст.л. рослинної олії
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Сіль, перець за смаком
Приготування
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Виберіть щільний качан білокачанної капусти. Видаліть верхні, пожовклі листки. Нашаткуйте капусту соломкою або тонкими смужками. Чим дрібніше ви наріжете капусту, тим швидше вона зтушиться.
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Очистіть цибулину від лушпиння і наріжте її невеликими кубиками. Дрібна нарізка цибулі дозволить їй швидше карамелізуватися і віддати свій аромат страві.
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Очистіть моркву і натріть її на крупній тертці. Можна також нарізати моркву соломкою або тонкими кружечками.
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Розділіть овочі на дві сковороди. Налийте в одну сковороду 2 столові ложки олії, а в іншу - 1 столову ложку. Розігрійте олію на середньому вогні.
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Висипте нарізану цибулю і моркву на сковороду з меншою кількістю олії. Смажте, помішуючи, до м'якості і золотистого кольору. Це додасть страві солодкуватий смак і аромат.
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На іншу сковороду висипте нашатковану капусту. Слегка обсмажте її, помішуючи, протягом кількох хвилин, щоб капуста стала м'якшою. Потім додайте трохи води, щоб капуста не пригоріла. Накрийте сковороду кришкою і тушкуйте на середньому вогні 15-20 хвилин, періодично помішуючи.
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Коли капуста стане м'якою, а цибуля з морквою карамелізується, з'єднайте їх в одній сковороді.
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Додайте томатну пасту і томатний сік. Перемішайте все ретельно. Томатна паста додасть страві насичений смак і колір.
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Тушкуйте капусту з томатною пастою і соком ще 5-7 хвилин на слабкому вогні до готовності. Спробуйте на смак і додайте сіль, перець за своїми вподобаннями.
Подавайте тушковану капусту гарячою з картопляним пюре, гречкою або як самостійну страву.
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