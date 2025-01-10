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Тушкована капуста на сковороді: як приготувати її смачно без м'яса

Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
70 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
600
Час на прочитання
2 хв
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Тушкована капуста на сковороді: як приготувати її смачно без м'яса

Тушкована капуста на сковороді

Як приготувати ідеальну тушковану капусту: секрети досвідчених господарок

Тушкована капуста – це класична страва української кухні, яка подобається багатьом. Здавалося б, що може бути простішого? Але навіть у такій, здавалося б, простій страві є свої секрети, які допоможуть зробити її особливо смачною.

Секрети соковитої та смачної тушкованої капусти: чому важливе правильне розміщення інгредієнтів

Справа в тому, що капуста виділяє багато соку під час тушкування. Якщо покласти її в одну сковороду з іншими овочами, вона може погасити їхній смак. Розділивши приготування капусти та смаження цибулі з морквою, ми дозволяємо кожному овочу розкрити свій смак повною мірою.

Покроковий рецепт приготування капусти

Інгредієнти:

  • 1 кг білокачанної капусти

  • 150 г цибулі

  • 150 г моркви

  • 1 ст.л. томатної пасти

  • 100 мл томатного соку

  • 3 ст.л. рослинної олії

  • Сіль, перець за смаком

Приготування

  • Виберіть щільний качан білокачанної капусти. Видаліть верхні, пожовклі листки. Нашаткуйте капусту соломкою або тонкими смужками. Чим дрібніше ви наріжете капусту, тим швидше вона  зтушиться.

  • Очистіть цибулину від лушпиння і наріжте її невеликими кубиками. Дрібна нарізка цибулі дозволить їй швидше карамелізуватися і віддати свій аромат страві.

  • Очистіть моркву і натріть її на крупній тертці. Можна також нарізати моркву соломкою або тонкими кружечками.

  • Розділіть овочі на дві сковороди. Налийте в одну сковороду 2 столові ложки олії, а в іншу - 1 столову ложку. Розігрійте олію на середньому вогні.

  • Висипте нарізану цибулю і моркву на сковороду з меншою кількістю олії. Смажте, помішуючи, до м'якості і золотистого кольору. Це додасть страві солодкуватий смак і аромат.

  • На іншу сковороду висипте нашатковану капусту. Слегка обсмажте її, помішуючи, протягом кількох хвилин, щоб капуста стала м'якшою. Потім додайте трохи води, щоб капуста не пригоріла. Накрийте сковороду кришкою і тушкуйте на середньому вогні 15-20 хвилин, періодично помішуючи.

  • Коли капуста стане м'якою, а цибуля з морквою карамелізується, з'єднайте їх в одній сковороді.

  • Додайте томатну пасту і томатний сік. Перемішайте все ретельно. Томатна паста додасть страві насичений смак і колір.

  • Тушкуйте капусту з томатною пастою і соком ще 5-7 хвилин на слабкому вогні до готовності. Спробуйте на смак і додайте сіль, перець за своїми вподобаннями.

Подавайте тушковану капусту гарячою з картопляним пюре, гречкою або як самостійну страву.

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