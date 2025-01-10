Тушкована капуста на сковороді: як приготувати її смачно без м'яса

Тушкована капуста – це класична страва української кухні, яка подобається багатьом. Здавалося б, що може бути простішого? Але навіть у такій, здавалося б, простій страві є свої секрети, які допоможуть зробити її особливо смачною.

Секрети соковитої та смачної тушкованої капусти: чому важливе правильне розміщення інгредієнтів

Справа в тому, що капуста виділяє багато соку під час тушкування. Якщо покласти її в одну сковороду з іншими овочами, вона може погасити їхній смак. Розділивши приготування капусти та смаження цибулі з морквою, ми дозволяємо кожному овочу розкрити свій смак повною мірою.

Покроковий рецепт приготування капусти

Інгредієнти:

1 кг білокачанної капусти

150 г цибулі

150 г моркви

1 ст.л. томатної пасти

100 мл томатного соку

3 ст.л. рослинної олії

Сіль, перець за смаком

Приготування

Виберіть щільний качан білокачанної капусти. Видаліть верхні, пожовклі листки. Нашаткуйте капусту соломкою або тонкими смужками. Чим дрібніше ви наріжете капусту, тим швидше вона зтушиться.

Очистіть цибулину від лушпиння і наріжте її невеликими кубиками. Дрібна нарізка цибулі дозволить їй швидше карамелізуватися і віддати свій аромат страві.

Очистіть моркву і натріть її на крупній тертці. Можна також нарізати моркву соломкою або тонкими кружечками.

Розділіть овочі на дві сковороди. Налийте в одну сковороду 2 столові ложки олії, а в іншу - 1 столову ложку. Розігрійте олію на середньому вогні.

Висипте нарізану цибулю і моркву на сковороду з меншою кількістю олії. Смажте, помішуючи, до м'якості і золотистого кольору. Це додасть страві солодкуватий смак і аромат.

На іншу сковороду висипте нашатковану капусту. Слегка обсмажте її, помішуючи, протягом кількох хвилин, щоб капуста стала м'якшою. Потім додайте трохи води, щоб капуста не пригоріла. Накрийте сковороду кришкою і тушкуйте на середньому вогні 15-20 хвилин, періодично помішуючи.

Коли капуста стане м'якою, а цибуля з морквою карамелізується, з'єднайте їх в одній сковороді.

Додайте томатну пасту і томатний сік. Перемішайте все ретельно. Томатна паста додасть страві насичений смак і колір.

Тушкуйте капусту з томатною пастою і соком ще 5-7 хвилин на слабкому вогні до готовності. Спробуйте на смак і додайте сіль, перець за своїми вподобаннями.

Подавайте тушковану капусту гарячою з картопляним пюре, гречкою або як самостійну страву.

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