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Тушкована свинина з болгарським перцем: рецепт смачної м'ясної страви

Час приготування
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
210 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
699
Час на прочитання
1 хв
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Тушкована свинина з болгарським перцем: рецепт смачної м'ясної страви

Тушкована свинина з болгарським перцем / Фото: Credits

Ніжне м'ясо в поєднанні з овочами та соусом, який утворюється під час тушкування, не залишить байдужим. Страва підійде до будь-якого гарніру. Вам знадобляться свиняча вирізка, болгарський перець, цибуля, помідори, спеції та сковорода.

Інгредієнти

свиняча вирізка
700 г
перець солодкий болгарський
300 г
цибуля ріпчаста
200 г
помідори
300 г
паприка солодка
0,5 ч. л.
перець чилі
за смаком
часник
2 зубчики
рослинна олія
3 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
  1. Свинину наріжте середніми шматочками.
  2. Цибулю очистьте і наріжте півкільцями.
  3. З перцю заберіть насіння і поріжте його соломкою.
  4. На розпеченій сковороді з додаванням олії обсмажте цибулю до легкого золотистого кольору і додайте болгарський перець. Обсмажте ще хвилини чотири. Додайте нарізані кубиком томати, обсмажуючи все кілька хвилин.
  5. До овочів викладіть нарізане м'ясо, чорний перець, паприку, подрібнений часник, перець чилі й сіль. Додайте воду, накрийте кришкою і тушкуйте на повільному вогні близько години, поки м'ясо стане м'яким.

Поради:

За бажанням додайте зелень.

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Дата публікації
Перегляди
699
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