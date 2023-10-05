Тушкована свинина з болгарським перцем: рецепт смачної м'ясної страви

Ніжне м'ясо в поєднанні з овочами та соусом, який утворюється під час тушкування, не залишить байдужим. Страва підійде до будь-якого гарніру. Вам знадобляться свиняча вирізка, болгарський перець, цибуля, помідори, спеції та сковорода.
Інгредієнти
- свиняча вирізка
- 700 г
- перець солодкий болгарський
- 300 г
- цибуля ріпчаста
- 200 г
- помідори
- 300 г
- паприка солодка
- 0,5 ч. л.
- перець чилі
- за смаком
- часник
- 2 зубчики
- рослинна олія
- 3 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- Свинину наріжте середніми шматочками.
- Цибулю очистьте і наріжте півкільцями.
- З перцю заберіть насіння і поріжте його соломкою.
- На розпеченій сковороді з додаванням олії обсмажте цибулю до легкого золотистого кольору і додайте болгарський перець. Обсмажте ще хвилини чотири. Додайте нарізані кубиком томати, обсмажуючи все кілька хвилин.
- До овочів викладіть нарізане м'ясо, чорний перець, паприку, подрібнений часник, перець чилі й сіль. Додайте воду, накрийте кришкою і тушкуйте на повільному вогні близько години, поки м'ясо стане м'яким.
Поради:
За бажанням додайте зелень.