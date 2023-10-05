Тушкована свинина з болгарським перцем: рецепт смачної м'ясної страви

Ніжне м'ясо в поєднанні з овочами та соусом, який утворюється під час тушкування, не залишить байдужим. Страва підійде до будь-якого гарніру. Вам знадобляться свиняча вирізка, болгарський перець, цибуля, помідори, спеції та сковорода.