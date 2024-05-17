Тушковані курячі шийки з цибулею: оригінальний рецепт

Курячі шиї - це частина птиці, з якої мало хто готує, але завдяки маринаду і цибулі вони виходять ніжними і м'якими. Курячі шийки замаринуйте, цибулю обсмажте. Все з'єднайте, додайте сметану і протушкуйте. Подавайте як самостійну страву, так і з улюбленим гарніром.