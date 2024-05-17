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Тушковані курячі шийки з цибулею: оригінальний рецепт

Час приготування
3 год. 40 хв.
Харчова цінність на 100 г
135 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
303
Час на прочитання
1 хв
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Тушковані курячі шийки з цибулею: оригінальний рецепт

Тушковані курячі шийки з цибулею / Фото: Credits

Курячі шиї - це частина птиці, з якої мало хто готує, але завдяки маринаду і цибулі вони виходять ніжними і м'якими. Курячі шийки замаринуйте, цибулю обсмажте. Все з'єднайте, додайте сметану і протушкуйте. Подавайте як самостійну страву, так і з улюбленим гарніром.

Інгредієнти

курячі шиї
1 кг
сметана
2 ст. л.
цибуля ріпчаста
4 шт.
часник
3 зубчики
паприка мелена солодка
1 ч. л.
соєвий соус
3 ст. л.
лимонний сік
1 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
олія
  1. Курячі шиї вимийте та обсушіть паперовим рушником.
  2. Часник очистіть та пропустіть через прес.
  3. У мисці з'єднайте часник, паприку, соєвий соус, лимонний сік, одну столову ложку олії, перець і сіль. Перемішайте. Замаринуйте курячі шийки у цьому маринаді на 3 години.
  4. Цибулю очистіть і наріжте півкільцями. Обсмажте на невеликій кількості олії до м'якості.
  5. На розігріту сковороду налийте трохи олії, викладіть курячі шийки і обсмажте до золотистої скоринки. Викладіть до них цибулю, додайте сметану. Перемішайте і протушкуйте 15-20 хвилин на повільному вогні.

Поради:

  • Курячі шиї бажано залишити маринуватися на ніч.

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