Тушковані курячі шийки з цибулею: оригінальний рецепт

Курячі шиї - це частина птиці, з якої мало хто готує, але завдяки маринаду і цибулі вони виходять ніжними і м'якими. Курячі шийки замаринуйте, цибулю обсмажте. Все з'єднайте, додайте сметану і протушкуйте. Подавайте як самостійну страву, так і з улюбленим гарніром.
Інгредієнти
- курячі шиї
- 1 кг
- сметана
- 2 ст. л.
- цибуля ріпчаста
- 4 шт.
- часник
- 3 зубчики
- паприка мелена солодка
- 1 ч. л.
- соєвий соус
- 3 ст. л.
- лимонний сік
- 1 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- Курячі шиї вимийте та обсушіть паперовим рушником.
- Часник очистіть та пропустіть через прес.
- У мисці з'єднайте часник, паприку, соєвий соус, лимонний сік, одну столову ложку олії, перець і сіль. Перемішайте. Замаринуйте курячі шийки у цьому маринаді на 3 години.
- Цибулю очистіть і наріжте півкільцями. Обсмажте на невеликій кількості олії до м'якості.
- На розігріту сковороду налийте трохи олії, викладіть курячі шийки і обсмажте до золотистої скоринки. Викладіть до них цибулю, додайте сметану. Перемішайте і протушкуйте 15-20 хвилин на повільному вогні.
Поради:
- Курячі шиї бажано залишити маринуватися на ніч.
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