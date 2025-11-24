ТСН у соціальних мережах

278
1 хв

Відкрийте секрет найсоковитіших курячих відбивних: один продукт робить кляр ідеальним

Ці курячі відбивні стануть ідеальним обідом або вечерею. Вони неодмінно сподобаються всім членам родини.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
35 хвилин
156 ккал
Що додати в кляр, щоб курячі відбивні були соковитими

Що додати в кляр, щоб курячі відбивні були соковитими / © pexels.com

Любите курячі відбивні, але не знаєте, як зробити їх соковитими? Збережіть цей перевірений рецепт — його часто використовують професійні кухарі для приготування ніжного м’яса в клярі.

Інгредієнти

куряче філе
700 г
сіль і спеції
за смаком
яйця
2 шт.
соєвий соус
2 ст. л.
крохмаль
1 ст. л.
вода
2 ст. л.
часник
4 зубки

Процес приготування:

  1. Куряче філе нарізаємо вздовж на тонкі пластини та ретельно відбиваємо до максимальної плоскості. Це забезпечує рівномірне та повне прожарювання м’яса.

  2. Для кляру збиваємо виделкою яйця, додаємо соєвий соус, подрібнений до кашки часник, сіль і спеції. Окремо змішуємо воду з крохмалем та вливаємо у кляр. Саме крохмаль робить м’ясо надзвичайно соковитим, а верхівка водночас стає рум’яною та хрумкою.

  3. Кожен шматочок курки обмочуємо в кляр і викладаємо на сковороду, заздалегідь розігріту з олією. Смажимо на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки.

Смачного!

278
