Врятує під час вимкнень електроенергії: рецепт смачної тушкованки з кашою

Завдяки консервованій тушкованці з кашею ви зможете нагодувати свою родину ситним і смачним обідом чи вечерею навіть без світла.
Тушкованку можна зберігати в прохолодному і темному місці до одного року, а щоб зробити її ситнішою, радимо додати перлову кашу. Вона містить багато корисних речовин і швидко відновлює сили.
Інгредієнти
- куряче м'ясо
- 2 кг
- крупа перлова
- 800 г
- чорний перець, сіль
- за смаком
- лаврові листи
- за кількістю банок
- цибуля
- 2 шт.
- топлене масло чи жир
- за смаком
Процес приготування:
- Спочатку перловку потрібно замочити на ніч або на 3-4 години. Потім промийте до повністю прозорої води і варіть близько 40 хвилин.
- Куряче м'ясо відварити (воду трішки посолити). Остудити, перебрати від кісточок, бульйон процідити (він вам ще знадобиться).
- Дрібно нарізати цибулю. Викласти на дно каструлі з товстим дном і пасерувати до золотистого кольору. Додати м'ясо і бульйон, перловку і лаврові листи. Не забудьте про спеції. Тушкувати приблизно 20 хвилин.
- Тушкованку розкласти по банках і стерилізувати кожну на водяній бані по 15 хвилин. Під кожну кришечку не забудьте покласти 1 столову ложку топленого масла чи жиру. Закрити, поки гарячі.
Можна приготувати тушкованку за таким же принципом і з іншими крупами. Смачного!