Врятує під час вимкнень електроенергії: рецепт смачної тушкованки з кашою

Завдяки консервованій тушкованці з кашею ви зможете нагодувати свою родину ситним і смачним обідом чи вечерею навіть без світла.

Тушкованку можна зберігати в прохолодному і темному місці до одного року, а щоб зробити її ситнішою, радимо додати перлову кашу. Вона містить багато корисних речовин і швидко відновлює сили.

Інгредієнти куряче м'ясо 2 кг крупа перлова 800 г чорний перець, сіль за смаком лаврові листи за кількістю банок цибуля 2 шт. топлене масло чи жир за смаком

Процес приготування:

Спочатку перловку потрібно замочити на ніч або на 3-4 години. Потім промийте до повністю прозорої води і варіть близько 40 хвилин. Куряче м'ясо відварити (воду трішки посолити). Остудити, перебрати від кісточок, бульйон процідити (він вам ще знадобиться). Дрібно нарізати цибулю. Викласти на дно каструлі з товстим дном і пасерувати до золотистого кольору. Додати м'ясо і бульйон, перловку і лаврові листи. Не забудьте про спеції. Тушкувати приблизно 20 хвилин. Тушкованку розкласти по банках і стерилізувати кожну на водяній бані по 15 хвилин. Під кожну кришечку не забудьте покласти 1 столову ложку топленого масла чи жиру. Закрити, поки гарячі.

Можна приготувати тушкованку за таким же принципом і з іншими крупами. Смачного!