Категорія
Другі страви
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Врятує під час вимкнень електроенергії: рецепт смачної тушкованки з кашою

Час приготування
1 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
177 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
35
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Врятує під час вимкнень електроенергії: рецепт смачної тушкованки з кашою

Тушкованка з куркою в каструлі / Фото: Фото з відкритих джерел

Завдяки консервованій тушкованці з кашею ви зможете нагодувати свою родину ситним і смачним обідом чи вечерею навіть без світла.

Тушкованку можна зберігати в прохолодному і темному місці до одного року, а щоб зробити її ситнішою, радимо додати перлову кашу. Вона містить багато корисних речовин і швидко відновлює сили.

Інгредієнти

куряче м'ясо
2 кг
крупа перлова
800 г
чорний перець, сіль
за смаком
лаврові листи
за кількістю банок
цибуля
2 шт.
топлене масло чи жир
за смаком

Процес приготування:

  1. Спочатку перловку потрібно замочити на ніч або на 3-4 години. Потім промийте до повністю прозорої води і варіть близько 40 хвилин.
  2. Куряче м'ясо відварити (воду трішки посолити). Остудити, перебрати від кісточок, бульйон процідити (він вам ще знадобиться).
  3. Дрібно нарізати цибулю. Викласти на дно каструлі з товстим дном і пасерувати до золотистого кольору. Додати м'ясо і бульйон, перловку і лаврові листи. Не забудьте про спеції. Тушкувати приблизно 20 хвилин.
  4. Тушкованку розкласти по банках і стерилізувати кожну на водяній бані по 15 хвилин. Під кожну кришечку не забудьте покласти 1 столову ложку топленого масла чи жиру. Закрити, поки гарячі.

Можна приготувати тушкованку за таким же принципом і з іншими крупами. Смачного!

Повʼязані теми:

Наступна публікація