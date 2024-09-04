Як приготувати ліниві пельмені: дуже швидкий рецепт

Для тих, хто не хоче замішувати тісто та ліпити пельмені, але дуже полюбляє їх їсти, пропонуємо рецепт приготування страви без ліплення від фудблогерки Alinи FooDee: "Пельмені виходять дуже смачними, тонке тісто та багато м'ясної начинки".

Інгредієнти

фарш – 500 г

цибуля – 2 шт. (250 г)

яйце – 2 шт.

вода – 3 ст. л.

сіль, мелений перець – за смаком

борошно – кілька столових ложок

лавровий лист – кілька штук

чорний перець – 8−10 горошин.

Приготування лінивих пельменів

Дрібно порізати цибулю.

Зробити фарш з пів кілограма м'яса або взяти вже готовий фарш. Додати до нього подрібнену цибулю, посолити, поперчити. Можна додати будь-які улюблені спеції. Добре перемішати руками.

Зробити невеликі кульки.

Яйця збити з сіллю і перцем, додати воду, можна молоко.

Кожну кульку з фаршу спочатку занурити у збиті яйця, а потім обваляти в борошні. Таку процедуру повторити двічі-тричі

Готові кульки відварити, як звичайні пельмені, у воді з лавровим листом і чорним перцем.

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