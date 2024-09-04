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Як приготувати ліниві пельмені: дуже швидкий рецепт

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
272 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
774
Час на прочитання
1 хв
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Як приготувати ліниві пельмені: дуже швидкий рецепт

Ліниві пельмені

Як приготувати пельмені без замішування тіста.

Для тих, хто не хоче замішувати тісто та ліпити пельмені, але дуже полюбляє їх їсти, пропонуємо рецепт приготування страви без ліплення від фудблогерки Alinи FooDee: "Пельмені виходять дуже смачними, тонке тісто та багато м'ясної начинки".

Інгредієнти

  • фарш – 500 г
  • цибуля – 2 шт. (250 г)
  • яйце – 2 шт.
  • вода – 3 ст. л.
  • сіль, мелений перець – за смаком
  • борошно – кілька столових ложок
  • лавровий лист – кілька штук
  • чорний перець – 8−10 горошин.

Приготування лінивих пельменів

  • Дрібно порізати цибулю.
  • Зробити фарш з пів кілограма м'яса або взяти вже готовий фарш. Додати до нього подрібнену цибулю, посолити, поперчити. Можна додати будь-які улюблені спеції. Добре перемішати руками.
  • Зробити невеликі кульки.
  • Яйця збити з сіллю і перцем, додати воду, можна молоко.
  • Кожну кульку з фаршу спочатку занурити у збиті яйця, а потім обваляти в борошні. Таку процедуру повторити двічі-тричі
  • Готові кульки відварити, як звичайні пельмені, у воді з лавровим листом і чорним перцем.

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