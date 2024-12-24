Як приготувати холодець без желатину: за цим рецептом застигне без проблем

Зазвичай приготування такого холодцю потребує багато часу і сил, адже потрібно зварити не лише м'ясо, але й субпродукти (вуха, голову, хвіст), які містять природні желейні речовини.
Такий холодець без проблем застигне сам, без необхідності додавати желатин чи агар-агар. Рецептом поділилися на сайті Smachnoho.
Інгредієнти
- яловичина
- 1,4 кг
- свинячі ноги
- 1 кг
- цибулина
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- сіль
- за смаком
- вода
- 3 л
- лавровий лист
- 5 шт.
- духмяний перець
- 8 горошин
- часник
- 8 зубчиків
- чорний мелений перець
- за смаком
Процес приготування:
- Яловичину потрібно ретельно промити в холодній протічній воді, покласти у велику каструлю і залити водою. Свинячу ніжку і м'ясо краще залишити на ніч у воді (в холодильнику), щоб зійшла вся кров. Тоді бульйон не буде каламутним. Вранці ще раз промити. За необхідності м'ясо поріжте на дрібні шматочки, щоб швидше проварилося. Залийте ще раз м'ясо і ніжку холодною водою, яка повинна їх повністю покрити.
- Поставити каструлю на вогонь і дочекатися, щоб вода закипіла, потім зняти піну, що утворилася. Після закипання поставити вогонь на мінімум і варити мінімум 4 години. Не вмикати сильний вогонь, інакше бульйон буде каламутним. Жир і піну, які утворюються на поверхні, прибирати.
- Через 4 години додати до води моркву і цибулину, посолити. Проварити з овочами ще 2-2,5 години. Ближче до закінчення додати лавровий лист та духмяний перець. Дати прокипіти приблизно 20-30 хвилин.
- Часник очистити, пропустити через прес і додати в киплячий бульйон. Вимкнути плиту і обережно дістати з води м'ясо і свинячу ніжку. Остудити і відокремити м'ясо від кісток. Процідити бульйон через марлю (складену в 3-4 шари) і остудити до кімнатної температури.
- З'єднати м'якоть зі свинячих ніжок, волокна м'яса, розкласти по формах, варену моркву можна красиво вирізати фігурками, розкласти поверх м'яса. Формочки залити доверху бульйоном, відправити в холодильник на ніч. Форму попередньо накрити харчовою плівкою.
Смачного!