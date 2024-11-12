Як приготувати корисну варену ковбасу з курячого м'яса в домашніх умовах

Хоча в магазинах можна побачити великий вибір різноманітних ковбас, проте ви не можете бути на 100% впевненими в їхній якості. Краще приготуйте для бутербродів домашню варену ковбасу з курки.
Доволі просто приготувати варену ковбасу вдома. Продукт виходить дуже ніжним і смачним, а головне — його смак важко відрізнити від магазинної ковбаси.
Інгредієнти
- куряче філе
- 400 г
- куряче стегно
- 3 шт.
- бульйон
- 350 мл
- маленький буряк
- 1 шт.
- ріпчаста цибуля
- 1 шт.
- лавровий лист
- 1-2 шт.
- чорний перець горошком
- 5 шт.
- часник
- 2 зубчики
- сіль
- 1-2 ч. ложки
- перець чорний мелений
- за смаком
- мелений мускатний горіх
- 1-2 дрібки
- мелений коріандр
- 1-2 дрібки
- желатин
- 15-20 г
Процес приготування:
- Філе та стегна курки промити, покласти до каструлі, залити водою і варити до закипання. Коли закипить, першу воду потрібно злити, додати свіжу і знову довести до кипіння. Прибрати пінку з поверхні, зменшити вогонь, додати почищену цибулину, чорний перець (горошок), лавровий лист, сіль і варити до готовності.
- Вимкнути бульйон, відлити 350 мл, а м'ясо вийняти і дати йому охолонути. Розібрати стегна, відділивши м'ясо від кісток. Філе і м'ясо стегна порізати на шматки.
- Свіжий буряк очистити, натерти на дрібній терці чи подрібнити в блендері. Для ковбаси нам знадобиться його сік — приблизно 1-2 ст. ложки. В бульйоні розвести желатин.
- В глибоку миску викласти куряче м'ясо, додати мускатний горіх, коріандр, вичавити часник, сіль, перець (мелений), влити бульйон з желатином і буряковий сік. Все подрібнити в блендері до однорідної маси.
- Щоб надати ковбасі форму можете взяти 1,5 л пляшку з-під води, відрізати верх, добре промити і викласти всередину фарш. Утрамбуйте масу, постукавши пляшкою об стіл. Зверху накрийте харчовою плівкою.
- Поставте майбутню ковбасу в холодильник на кілька годин (краще на цілу ніч).
Смачного!