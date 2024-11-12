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Як приготувати корисну варену ковбасу з курячого м'яса в домашніх умовах

Час приготування
2 год. 40 хв.
Харчова цінність на 100 г
242 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
537
Час на прочитання
2 хв
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Як приготувати корисну варену ковбасу з курячого м'яса в домашніх умовах

Домашня лікарська ковбаса з курки / Фото: Фото з відкритих джерел

Хоча в магазинах можна побачити великий вибір різноманітних ковбас, проте ви не можете бути на 100% впевненими в їхній якості. Краще приготуйте для бутербродів домашню варену ковбасу з курки.

Доволі просто приготувати варену ковбасу вдома. Продукт виходить дуже ніжним і смачним, а головне — його смак важко відрізнити від магазинної ковбаси.

Інгредієнти

куряче філе
400 г
куряче стегно
3 шт.
бульйон
350 мл
маленький буряк
1 шт.
ріпчаста цибуля
1 шт.
лавровий лист
1-2 шт.
чорний перець горошком
5 шт.
часник
2 зубчики
сіль
1-2 ч. ложки
перець чорний мелений
за смаком
мелений мускатний горіх
1-2 дрібки
мелений коріандр
1-2 дрібки
желатин
15-20 г

Процес приготування:

  1. Філе та стегна курки промити, покласти до каструлі, залити водою і варити до закипання. Коли закипить, першу воду потрібно злити, додати свіжу і знову довести до кипіння. Прибрати пінку з поверхні, зменшити вогонь, додати почищену цибулину, чорний перець (горошок), лавровий лист, сіль і варити до готовності.
  2. Вимкнути бульйон, відлити 350 мл, а м'ясо вийняти і дати йому охолонути. Розібрати стегна, відділивши м'ясо від кісток. Філе і м'ясо стегна порізати на шматки.
  3. Свіжий буряк очистити, натерти на дрібній терці чи подрібнити в блендері. Для ковбаси нам знадобиться його сік — приблизно 1-2 ст. ложки. В бульйоні розвести желатин.
  4. В глибоку миску викласти куряче м'ясо, додати мускатний горіх, коріандр, вичавити часник, сіль, перець (мелений), влити бульйон з желатином і буряковий сік. Все подрібнити в блендері до однорідної маси. 
  5. Щоб надати ковбасі форму можете взяти 1,5 л пляшку з-під води, відрізати верх, добре промити і викласти всередину фарш. Утрамбуйте масу, постукавши пляшкою об стіл. Зверху накрийте харчовою плівкою. 
  6. Поставте майбутню ковбасу в холодильник на кілька годин (краще на цілу ніч). 

Смачного!

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