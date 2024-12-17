Як приготувати ніжне картопляне пюре без молока та вершкового масла

Чи можна приготувати картопляне пюре без молока, масла, щоб воно було смачним? Італійці вважають, що можна. Секрет у правильному підході та використанні альтернативних інгредієнтів, які забезпечать ніжну текстуру та насичений смак.

Як приготувати смачне ніжне картопляне пюре по-італійськи

Інгредієнти для картопляного пюре без молока та масла

Картопля — 1 кг, бажано вибирати сорти з високим вмістом крохмалю.

Вода або ще краще овочевий бульйон.

Оливкова олія — 2-3 столові ложки.

Сіль і перець — на смак.

Часник — 2 зубчики;

Зелень — петрушка, кріп або зелена цибуля — на смак.

Як приготувати картопляне пюре без молока та масла

Картоплю з високим вмістом крохмалю, адже саме крохмаль забезпечить ніжну та кремову консистенцію пюре очистіть від шкірки, наріжте великими шматками та промийте у холодній воді.

Покладіть нарізану картоплю у каструлю та залийте водою або овочевим бульйоном так, щоб рідина повністю її покрила.

Додайте трохи солі та варіть на середньому вогні до готовності приблизно 20-25 хвилин.

Щоб перевірити готовність, проколіть картоплю виделкою — вона має бути м'якою.

Злийте воду, але бульйон не виливайте.

Додайте до картоплі кілька ложок оливкової олії.

Розімніть картоплю товкачкою, або блендером, поступово додаючи бульйон. Консистенція повинна бути ніжною та кремовою.

За бажанням додайте дрібно нарізаний часник для аромату.

В Італії картопляне пюре готують, додаючи оливкову олію першого віджиму (extra virgin). Цей інгредієнт надає страві не лише ніжну текстуру, а й неповторний аромат. Італійці також люблять додавати до пюре свіжі трави, такі як розмарин або базилік, які підкреслюють смак страви.

Порада від італійських кухарів, щоб картопляне пюре без молока та масла вийшло смачним:

Замість молока використовуйте не воду, а овочевий бульйон.

Оливкову олію додавайте поступово, щоб досягти ідеальної текстури.

Використовуйте товкачку замість блендера, щоб зберегти повітряну структуру пюре.

Чому варто приготувати картопляне пюре без молока та масла

По-перше, така страва не поступається за смаковими якостями пюре на молоці та маслі, проста у приготування, потребує мінімум інгредієнтів та часу. Завжди є можливість додавати улюблені спеції та інгредієнти.

Крім того, варіант такого пюре згодиться :

У випадку дієтичних обмежень, для людей з непереносністю лактози або на дієті.

Тим, хто цікавиться здоровим харчуванням — менше жирів, менше калорій.

Тим, хто дотримуватися веганського способу харчування.

Картопляне пюре без молока та масла можна подавати у різних варіаціях:

з овочами -- тушкованою броколі, морквою або шпинатом,

обсмажені гриби з цибулею чудово поєднуються з пюре,

томатний соус або соус на основі рослинного йогурту додасть нових смакових ноток,

з зеленню — прикрасьте страву свіжою петрушкою, кропом або зеленою цибулею.

Досвідчені італійські кухарі, щоб пюре вийшло ідеальним радять додавати рідину поступово, це допоможе контролювати консистенцію. Слідкувати за температурою — картопля має бути гарячою під час розминання.

Читайте також: