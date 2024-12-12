Як приготувати пісні голубці на Святвечір: традиційний рецепт українців

Ця страва ідеально піде, щоб смакувати в піст, також наші предки її традиційно готували на Святвечір.

У їх приготуванні немає нічого складного. Головне дотримуватися пропорцій і у вас вийде смачна страва на святковий стіл.

Інгредієнти капуста 1 великий качан рис 1 склянка гриби (краще сушені лісові) 300 г морква 1 шт. цибуля 1 шт. томатна паста 2 ст. ложки сіль, перець, спеції за смаком

Процес приготування:

Спочатку потрібно правильно підготувати листя капусти. Качан відварюється у великій каструлі. Листя повинно стати м'яким, щоб легше знімалося. Тепер починайте готувати начинку: замочіть у холодній воді сушені гриби, щоб вони трохи розм'якли. Наріжте їх дрібними кубиками. Моркву натріть, а цибулю наріжте. На сковороді спочатку посмажте тільки цибулю, потім до неї додайте моркву. Змішайте з грибами. Смажте, поки гриби не підрум'яняться. Додайте рис, посоліть, поперчіть. Перемішайте. Кожен капустяний лист начиніть начинкою і загорніть. Тушкуйте голубці в великій каструлі. Їх потрібно залити водою з томатною пастою і спеціями. Готувати на повільному вогні 40-50 хвилин.

Смачного!