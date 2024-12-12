Як приготувати пісні голубці на Святвечір: традиційний рецепт українців

Ця страва ідеально піде, щоб смакувати в піст, також наші предки її традиційно готували на Святвечір.
У їх приготуванні немає нічого складного. Головне дотримуватися пропорцій і у вас вийде смачна страва на святковий стіл.
Інгредієнти
- капуста
- 1 великий качан
- рис
- 1 склянка
- гриби (краще сушені лісові)
- 300 г
- морква
- 1 шт.
- цибуля
- 1 шт.
- томатна паста
- 2 ст. ложки
- сіль, перець, спеції
- за смаком
Процес приготування:
- Спочатку потрібно правильно підготувати листя капусти. Качан відварюється у великій каструлі. Листя повинно стати м'яким, щоб легше знімалося.
- Тепер починайте готувати начинку: замочіть у холодній воді сушені гриби, щоб вони трохи розм'якли. Наріжте їх дрібними кубиками. Моркву натріть, а цибулю наріжте. На сковороді спочатку посмажте тільки цибулю, потім до неї додайте моркву. Змішайте з грибами. Смажте, поки гриби не підрум'яняться. Додайте рис, посоліть, поперчіть. Перемішайте.
- Кожен капустяний лист начиніть начинкою і загорніть.
- Тушкуйте голубці в великій каструлі. Їх потрібно залити водою з томатною пастою і спеціями. Готувати на повільному вогні 40-50 хвилин.
Смачного!