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Як приготувати пісні голубці на Святвечір: традиційний рецепт українців

Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
47 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
186
Час на прочитання
1 хв
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Як приготувати пісні голубці на Святвечір: традиційний рецепт українців

Пісні голубці: рецепт / Фото: pixabay.com

Ця страва ідеально піде, щоб смакувати в піст, також наші предки її традиційно готували на Святвечір.

У їх приготуванні немає нічого складного. Головне дотримуватися пропорцій і у вас вийде смачна страва на святковий стіл.

Інгредієнти

капуста
1 великий качан
рис
1 склянка
гриби (краще сушені лісові)
300 г
морква
1 шт.
цибуля
1 шт.
томатна паста
2 ст. ложки
сіль, перець, спеції
за смаком

Процес приготування:

  1. Спочатку потрібно правильно підготувати листя капусти. Качан відварюється у великій каструлі. Листя повинно стати м'яким, щоб легше знімалося.
  2. Тепер починайте готувати начинку: замочіть у холодній воді сушені гриби, щоб вони трохи розм'якли. Наріжте їх дрібними кубиками. Моркву натріть, а цибулю наріжте. На сковороді спочатку посмажте тільки цибулю, потім до неї додайте моркву. Змішайте з грибами. Смажте, поки гриби не підрум'яняться. Додайте рис, посоліть, поперчіть. Перемішайте.
  3. Кожен капустяний лист начиніть начинкою і загорніть.
  4. Тушкуйте голубці в великій каструлі. Їх потрібно залити водою з томатною пастою і спеціями. Готувати на повільному вогні 40-50 хвилин. 

Смачного!

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