Як приготувати швидкий пиріг з куркою: рецептом діляться фуд-блогерка

Такий пиріг ідеально смакуватиме як на сніданок, так і на вечерю. Він легкий і швидкий у приготуванні, тому ви витратите мінімум своїх зусиль і часу.

Пиріг з куркою – це завжди смачно та ситно. Фуд-блогерка Olenka_Bilous у своєму відео поділились цікавим рецептом “лінивого” пирога, який буде до смаку вам і вашій родині.

Інгредієнти сир твердий 150 г перець солодкий 150 г цибуля червона 1 шт зелень куряча грудка 3 шт лаваш 150 г яйця 4 шт молоко 150 мл сіль перець

Приготування:

Розбити 4 яйця і додати до них молоко Посолити та поперчити Збити все вінчиком Додати мілко порізаний лаваш і перемішати Натерти сир на великий терку Нарізати солодкий перець, цибулю та мілко подрібнити зелень. Порізати курячу грудинку Додати все до яєць і ретельно перемішати Бажану форму покрити пергаментом і висипати туди нашу суміш Запікати в духовці при 180 градусах 30-40 хв.

За вашим бажанням замість лаваша можна використати тісто Філо. У відео автор використовує кріп та петрушку, ви можете додати будь-яку свою улюблену зелень. Хай смакує!

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