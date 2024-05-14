Як приготувати швидкий пиріг з куркою: рецептом діляться фуд-блогерка

Такий пиріг ідеально смакуватиме як на сніданок, так і на вечерю. Він легкий і швидкий у приготуванні, тому ви витратите мінімум своїх зусиль і часу.
Пиріг з куркою – це завжди смачно та ситно. Фуд-блогерка Olenka_Bilous у своєму відео поділились цікавим рецептом “лінивого” пирога, який буде до смаку вам і вашій родині.
Інгредієнти
- сир твердий
- 150 г
- перець солодкий
- 150 г
- цибуля червона
- 1 шт
- зелень
- куряча грудка
- 3 шт
- лаваш
- 150 г
- яйця
- 4 шт
- молоко
- 150 мл
- сіль
- перець
Приготування:
- Розбити 4 яйця і додати до них молоко
- Посолити та поперчити
- Збити все вінчиком
- Додати мілко порізаний лаваш і перемішати
- Натерти сир на великий терку
- Нарізати солодкий перець, цибулю та мілко подрібнити зелень.
- Порізати курячу грудинку
- Додати все до яєць і ретельно перемішати
- Бажану форму покрити пергаментом і висипати туди нашу суміш
- Запікати в духовці при 180 градусах 30-40 хв.
@elenka_belous Варіант білкової страви на сніданок ІНГРЕДІЄНТИ: - сир твердий - перець солодкий - цибуля червона - зелень ( в мене кріп,петрушка) - куряча грудка ( в мене була вже готова) - лаваш - яйця 4шт - молоко - сіль, перець за смаком. Запікати в духовці при 180 градусах 30-40 хв. Смачного #пирігзкуркою #сніданокрецепт #ппрецепты #білковийсніданок #омлетназавтрак #омлетрецепт #рекомендации #выпечкадомашняя #ппзавтрак ♬ оригинальный звук - Olenka_Bilous
За вашим бажанням замість лаваша можна використати тісто Філо. У відео автор використовує кріп та петрушку, ви можете додати будь-яку свою улюблену зелень. Хай смакує!
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