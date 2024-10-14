Як приготувати соковиті котлети: що кухарі не рекомендують додавати до фаршу

Як зробити, щоб котлети були соковитими, а не твердими.

Здавалося б, що складного у приготуванні котлет – тисячі українців готують їх щодня. Приправити фарш, додати яйце, молоко, хліб. Але, виявляється, не все так просто.

Досвідчені кухарі не додають до котлетного фаршу молоко та яйця, і ось чому.

Чому не додають молоко? Мало хто знає, що молоко не витримує термічну обробку, особливо якщо йдеться про смаження – протеїн, який є в молоці, за такої температури звертається. Як результат, котлети виходять твердими, а отже, не особливо смачними. Тому молоко однозначно додавати не варто.

З використанням яєць ще складніше, бо цей компонент краще за інших скріплює фарш у котлетах, не дає їм розвалитися, за це потрібно віддати їм належне. Однак яйця також є винуватцями того, що котлети виходять жорсткими .

Чим же тоді "скріпити" фарш замість яєць? Кухарі радять ввести до складу фаршу трохи білого хліба та манної крупи. Вони не дадуть котлетам розвалитися, водночас котлети будуть пухкими.

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