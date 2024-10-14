Як приготувати соковиті котлети: що кухарі не рекомендують додавати до фаршу

Як зробити, щоб котлети були соковитими, а не твердими.
Здавалося б, що складного у приготуванні котлет – тисячі українців готують їх щодня. Приправити фарш, додати яйце, молоко, хліб. Але, виявляється, не все так просто.
Досвідчені кухарі не додають до котлетного фаршу молоко та яйця, і ось чому.
Чому не додають молоко? Мало хто знає, що молоко не витримує термічну обробку, особливо якщо йдеться про смаження – протеїн, який є в молоці, за такої температури звертається. Як результат, котлети виходять твердими, а отже, не особливо смачними. Тому молоко однозначно додавати не варто.
З використанням яєць ще складніше, бо цей компонент краще за інших скріплює фарш у котлетах, не дає їм розвалитися, за це потрібно віддати їм належне. Однак яйця також є винуватцями того, що котлети виходять жорсткими.
Чим же тоді "скріпити" фарш замість яєць? Кухарі радять ввести до складу фаршу трохи білого хліба та манної крупи. Вони не дадуть котлетам розвалитися, водночас котлети будуть пухкими.
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