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Як приготувати тушковані баклажани на сковороді: це смачно та корисно

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
37 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
193
Час на прочитання
1 хв
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Як приготувати тушковані баклажани на сковороді: це смачно та корисно

Тушковані баклажани

Рецепт баклажанів тушкованих з овочами

Готуємо баклажани, які можна їсти зранку та увечері, теплими та холодними, як з м'ясом, так і вегетаріанцям.

Інгредієнти:

  • Баклажани — 400 г.
  • Болгарський перець — 200 г.
  • Помідори — 400 г.
  • Цибуля — 100 г.
  • Морква — 150 г.
  • Рослинна олія - для смаження.
  • Часник, зелень, сіль, спеції - на смак.

Як приготувати тушковані баклажани

  • Чистимо моркву, цибулю та часник.
  • Цибулю нарізаємо півкільцями. У болгарського перцю видаляємо насіння, плодоніжку, розрізаємо навпіл та нарізаємо смужками. Моркву натираємо на великій тертці, або нарізаємо соломкою. Баклажани нарізаємо брусочками, помідори  -  часточками.
  • У глибокій сковорідці розігріваємо невелику кількість рослинної олії. Спочатку  обсмажуємо перець, моркву та цибулю. Помішуючи, готуйте на сильному вогні кілька хвилин.
  • Далі до обсмажених овочів додайте баклажани та помідори.
  • Злегка посоліть, усе перемішайте, накрийте сковорідку кришкою. Тушкуйте овочі на невеликому вогні близько півгодини. Помідорний сік не дасть підгоріти рагу.  Відкрийте кришку і перевірте, чи вистачає рідини. Якщо ні, додайте ще помідорів.
  • Додайте дрібно нарізаний часник і побільше зелені на свій смак.  Перемішайте рагу і потушіть ще з 5 хвилин. Смачного.

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