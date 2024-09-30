Як приготувати тушковані баклажани на сковороді: це смачно та корисно

Рецепт баклажанів тушкованих з овочами
Готуємо баклажани, які можна їсти зранку та увечері, теплими та холодними, як з м'ясом, так і вегетаріанцям.
Інгредієнти:
- Баклажани — 400 г.
- Болгарський перець — 200 г.
- Помідори — 400 г.
- Цибуля — 100 г.
- Морква — 150 г.
- Рослинна олія - для смаження.
- Часник, зелень, сіль, спеції - на смак.
Як приготувати тушковані баклажани
- Чистимо моркву, цибулю та часник.
- Цибулю нарізаємо півкільцями. У болгарського перцю видаляємо насіння, плодоніжку, розрізаємо навпіл та нарізаємо смужками. Моркву натираємо на великій тертці, або нарізаємо соломкою. Баклажани нарізаємо брусочками, помідори - часточками.
- У глибокій сковорідці розігріваємо невелику кількість рослинної олії. Спочатку обсмажуємо перець, моркву та цибулю. Помішуючи, готуйте на сильному вогні кілька хвилин.
- Далі до обсмажених овочів додайте баклажани та помідори.
- Злегка посоліть, усе перемішайте, накрийте сковорідку кришкою. Тушкуйте овочі на невеликому вогні близько півгодини. Помідорний сік не дасть підгоріти рагу. Відкрийте кришку і перевірте, чи вистачає рідини. Якщо ні, додайте ще помідорів.
- Додайте дрібно нарізаний часник і побільше зелені на свій смак. Перемішайте рагу і потушіть ще з 5 хвилин. Смачного.
Читайте також: