Як приготувати тушковані баклажани на сковороді: це смачно та корисно

Готуємо баклажани, які можна їсти зранку та увечері, теплими та холодними, як з м'ясом, так і вегетаріанцям.

Інгредієнти:

Баклажани — 400 г.

Болгарський перець — 200 г.

Помідори — 400 г.

Цибуля — 100 г.

Морква — 150 г.

Рослинна олія - для смаження.

Часник, зелень, сіль, спеції - на смак.

Як приготувати тушковані баклажани

Чистимо моркву, цибулю та часник.

Цибулю нарізаємо півкільцями. У болгарського перцю видаляємо насіння, плодоніжку, розрізаємо навпіл та нарізаємо смужками. Моркву натираємо на великій тертці, або нарізаємо соломкою. Баклажани нарізаємо брусочками, помідори - часточками.

У глибокій сковорідці розігріваємо невелику кількість рослинної олії. Спочатку обсмажуємо перець, моркву та цибулю. Помішуючи, готуйте на сильному вогні кілька хвилин.

Далі до обсмажених овочів додайте баклажани та помідори.

Злегка посоліть, усе перемішайте, накрийте сковорідку кришкою. Тушкуйте овочі на невеликому вогні близько півгодини. Помідорний сік не дасть підгоріти рагу. Відкрийте кришку і перевірте, чи вистачає рідини. Якщо ні, додайте ще помідорів.

Додайте дрібно нарізаний часник і побільше зелені на свій смак. Перемішайте рагу і потушіть ще з 5 хвилин. Смачного.

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