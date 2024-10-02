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Як тушкувати капусту, щоб було смачно навіть без м'яса: рецепт ще із книжок

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
69 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
131
Час на прочитання
1 хв
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Як тушкувати капусту, щоб було смачно навіть без м'яса: рецепт ще із книжок

Рецепт тушкованої капусти

Як тушкувати капусту без м'яса

Тушкована капуста належить до універсальних страв, вона може бути гарніром, самостійною стравою, начинкою  для вареників і пирогів. Головне, правильно її зробити.

 Розповідаємо, як приготувати тушковану капусту без м'яса так, щоб хотілося її їсти не лише в піст чи на дієті.

Рецепт смачної тушкованої капусти

Інгредієнти

  • Білокачанна капуста - 1 кг.
  • Цибуля ріпчаста  -1 шт.
  • Томатна паста  - 2 ст. л
  • Борошно  - 1 ст. л
  • Оцет (9%)  - 1 ст. л
  • Сіль  - 1 ч. л
  • Цукор - 1 ст. л
  • Олія рослинна - 3 ст. л
  • Вода  - 150 мл.
  • Перець чорний — на смак.

Приготування тушкованої капусти

  • Капусту нарізаємо тонкою соломкою, а цибулину —  кубиками.
  • Обсмажуємо цибулю на олії,  додаємо капусту і 150 мл води, тушимо все під кришкою 30-40 хвилин.
  • В мисці змішуємо борошно з томатною пастою і додаємо оцет та цукор. Перемішуємо до розчинення грудок і додаємо до капусти.
  • Тушимо ще 10-15 хвилин без кришки та знімаємо з вогню. Смачного.

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