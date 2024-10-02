Як тушкувати капусту, щоб було смачно навіть без м'яса: рецепт ще із книжок

Тушкована капуста належить до універсальних страв, вона може бути гарніром, самостійною стравою, начинкою для вареників і пирогів. Головне, правильно її зробити.

Розповідаємо, як приготувати тушковану капусту без м'яса так, щоб хотілося її їсти не лише в піст чи на дієті.

Рецепт смачної тушкованої капусти

Інгредієнти

Білокачанна капуста - 1 кг.

Цибуля ріпчаста -1 шт.

Томатна паста - 2 ст. л

Борошно - 1 ст. л

Оцет (9%) - 1 ст. л

Сіль - 1 ч. л

Цукор - 1 ст. л

Олія рослинна - 3 ст. л

Вода - 150 мл.

Перець чорний — на смак.

Приготування тушкованої капусти

Капусту нарізаємо тонкою соломкою, а цибулину — кубиками.

Обсмажуємо цибулю на олії, додаємо капусту і 150 мл води, тушимо все під кришкою 30-40 хвилин.

В мисці змішуємо борошно з томатною пастою і додаємо оцет та цукор. Перемішуємо до розчинення грудок і додаємо до капусти.

Тушимо ще 10-15 хвилин без кришки та знімаємо з вогню. Смачного.

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