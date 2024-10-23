Як запекти гарбуз з рикотою та зернами граната: такого ви точно не їли

Рецепт запеченого гарбуза з сиром і гранатовими зернами.

Українці люблять готувати різноманітні страви з гарбуза – каші, солоні, солодкі страви, запікати його в духовці з різноманітними травами. Регулярне вживання запеченого гарбуза сприятливо впливає на судини та серце, зміцнює імунітет, має протиракові властивості.

Розповідаємо, як незвичайно і дуже смачно запекти гарбуз.

Рецепт запеченого гарбуза з рикотою

Почищений гарбуз запекти в духовці до готовності. Порізати на частини.

Змішати рикоту з густими вершками. Посолити, додати пропущений через прес часник і добре перемішати. Замість рикоти можна брати фету або інший сир, що більше смакує.

Викласти подушку з зелені, зверху шматочки запеченого гарбуза, на кожну часточку гарбуза покласти по одній столовій ложці соусу з рикоти.

Для приготування соусу з граната перемішати 2 столові ложки дрібно нарізаної червоної цибулі, 2 чайні ложки лимонного соку, третину склянки оливкової олії першого віджиму, склянку зерен граната, 2 столові ложки дрібно нарізаної петрушки, сіль заа смаком.

Викласти соус на запечені шматки гарбуза з рикотою. Смачного.

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