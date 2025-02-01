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Як зварити ідеально чистий і прозорий холодець: так готували наші прабабусі

Час приготування
8 годин
Харчова цінність на 100 г
300 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
585
Час на прочитання
2 хв
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Як зварити ідеально чистий і прозорий холодець: так готували наші прабабусі

Як приготувати прозорий холодець / Фото: Фото з відкритих джерел

Холодець — традиційна страва, яка є дуже популярною серед українців.

Спробуйте приготувати холодець за цим старовинним рецептом. Ви побачите, що страва вийде чистою і прозорою.

Інгредієнти

яловичина на кісточці (рулька)
800 г
м'ясо (яловичина)
1 кг
курячі стегна
800 г
свиняча рулька
1,5 кг
вода
4,8 л
морква
1 шт.
цибуля
1 шт.
лавровий лист
2 шт.
часник
4 зубчики
перець горошком
1 ч. ложка
духмяний перець
1/4 ч. ложки
гвоздика
1 шт.
сіль
2 ст. ложки

Процес приготування:

  1. Замочіть м'ясо на кілька годин у холодній воді. Не забудьте зробити на свинині кілька надрізів аж до кістки.
  2. Викладіть м'ясо у каструлю, залийте чистою холодною водою і варіть до утворення піни. Її повинно бути багато. Викладіть м'ясо в окрему ємність і злийте бульйон з піною.
  3. Ретельно промийте каструлю від піни, потім промийте так само м'ясо. Викладіть його назад до каструлі, залийте холодною водою, доведіть до кипіння на великому вогні. Додайте 1 ст. ложку солі і зменшіть вогонь до середнього. Всю піну потрібно буде збирати з поверхні бульйону.
  4. Коли бульйон почне кипіти, зменшіть вогонь до мінімального. Залишіть м'ясо томитися під закритою кришкою на 4 години.
  5. Після цього додайте у воду лавровий лист, духмяний перець, перець горошком, сіль і гвоздику. Викладіть також моркву і цибулю. Варіть ще 2 години. Верхній шар жиру з поверхні бульйона зніміть, приберіть лавровий лист, овочі та перець горошком.
  6. Окремо викладіть м'ясо, в бульйон дрібно наріжте часник. Через кілька хвилин зцідіть рідину через марлю і сито. М'ясо розділіть на невеликі шматочки волокнами. Посоліть за смаком.
  7. Викладіть у форми м'ясо, залийте бульйоном. Залишіть охолодитися до кімнатної температури, а потім приберіть в холодильник для застигання.

Смачного!

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