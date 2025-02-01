Як зварити ідеально чистий і прозорий холодець: так готували наші прабабусі

Холодець — традиційна страва, яка є дуже популярною серед українців.
Спробуйте приготувати холодець за цим старовинним рецептом. Ви побачите, що страва вийде чистою і прозорою.
Інгредієнти
- яловичина на кісточці (рулька)
- 800 г
- м'ясо (яловичина)
- 1 кг
- курячі стегна
- 800 г
- свиняча рулька
- 1,5 кг
- вода
- 4,8 л
- морква
- 1 шт.
- цибуля
- 1 шт.
- лавровий лист
- 2 шт.
- часник
- 4 зубчики
- перець горошком
- 1 ч. ложка
- духмяний перець
- 1/4 ч. ложки
- гвоздика
- 1 шт.
- сіль
- 2 ст. ложки
Процес приготування:
- Замочіть м'ясо на кілька годин у холодній воді. Не забудьте зробити на свинині кілька надрізів аж до кістки.
- Викладіть м'ясо у каструлю, залийте чистою холодною водою і варіть до утворення піни. Її повинно бути багато. Викладіть м'ясо в окрему ємність і злийте бульйон з піною.
- Ретельно промийте каструлю від піни, потім промийте так само м'ясо. Викладіть його назад до каструлі, залийте холодною водою, доведіть до кипіння на великому вогні. Додайте 1 ст. ложку солі і зменшіть вогонь до середнього. Всю піну потрібно буде збирати з поверхні бульйону.
- Коли бульйон почне кипіти, зменшіть вогонь до мінімального. Залишіть м'ясо томитися під закритою кришкою на 4 години.
- Після цього додайте у воду лавровий лист, духмяний перець, перець горошком, сіль і гвоздику. Викладіть також моркву і цибулю. Варіть ще 2 години. Верхній шар жиру з поверхні бульйона зніміть, приберіть лавровий лист, овочі та перець горошком.
- Окремо викладіть м'ясо, в бульйон дрібно наріжте часник. Через кілька хвилин зцідіть рідину через марлю і сито. М'ясо розділіть на невеликі шматочки волокнами. Посоліть за смаком.
- Викладіть у форми м'ясо, залийте бульйоном. Залишіть охолодитися до кімнатної температури, а потім приберіть в холодильник для застигання.
Смачного!
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