Як зварити ідеально чистий і прозорий холодець: так готували наші прабабусі

Холодець — традиційна страва, яка є дуже популярною серед українців.

Спробуйте приготувати холодець за цим старовинним рецептом. Ви побачите, що страва вийде чистою і прозорою.

Інгредієнти яловичина на кісточці (рулька) 800 г м'ясо (яловичина) 1 кг курячі стегна 800 г свиняча рулька 1,5 кг вода 4,8 л морква 1 шт. цибуля 1 шт. лавровий лист 2 шт. часник 4 зубчики перець горошком 1 ч. ложка духмяний перець 1/4 ч. ложки гвоздика 1 шт. сіль 2 ст. ложки

Процес приготування:

Замочіть м'ясо на кілька годин у холодній воді. Не забудьте зробити на свинині кілька надрізів аж до кістки. Викладіть м'ясо у каструлю, залийте чистою холодною водою і варіть до утворення піни. Її повинно бути багато. Викладіть м'ясо в окрему ємність і злийте бульйон з піною. Ретельно промийте каструлю від піни, потім промийте так само м'ясо. Викладіть його назад до каструлі, залийте холодною водою, доведіть до кипіння на великому вогні. Додайте 1 ст. ложку солі і зменшіть вогонь до середнього. Всю піну потрібно буде збирати з поверхні бульйону. Коли бульйон почне кипіти, зменшіть вогонь до мінімального. Залишіть м'ясо томитися під закритою кришкою на 4 години. Після цього додайте у воду лавровий лист, духмяний перець, перець горошком, сіль і гвоздику. Викладіть також моркву і цибулю. Варіть ще 2 години. Верхній шар жиру з поверхні бульйона зніміть, приберіть лавровий лист, овочі та перець горошком. Окремо викладіть м'ясо, в бульйон дрібно наріжте часник. Через кілька хвилин зцідіть рідину через марлю і сито. М'ясо розділіть на невеликі шматочки волокнами. Посоліть за смаком. Викладіть у форми м'ясо, залийте бульйоном. Залишіть охолодитися до кімнатної температури, а потім приберіть в холодильник для застигання.

Смачного!

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