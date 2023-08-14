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Якщо кабачки переросли, готуємо з них смачні оладки за 15 хвилин

Час приготування
15 хвилин
Харчова цінність на 100 г
95 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
602
Час на прочитання
1 хв
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Якщо кабачки переросли, готуємо з них смачні оладки за 15 хвилин

Кабачкові оладки

Рецепт пишних смачних оладок із перерослих кабачків.

Яку страву приготувати з перерослих кабачків? Для консервації великі кабачки непридатні, а от для приготування оладок вони підходять просто ідеально.

Інгредієнти для приготування кабачкових оладок

На один кабачок середнього розміру:

  • одне яйце,
  • кефір – половина склянки,
  • борошно – 5 столових ложок,
  • сода – половина чайної ложки,
  • сіль – за смаком,
  • часник – кілька зубчиків,
  • спеції – за смаком.

Як приготувати смачні кабачкові оладки за 15 хвилин

  • Миті кабачки чистимо від шкірки й насіння, натираємо на великій тертці.
  • Кефір беремо кімнатної температури або трохи підігрітий. Додаємо до нього сіль, соду, яйце й борошно.
  • Суміш ретельно перемішуємо та додаємо тертий кабачок. Якщо тісто виходить рідким, додайте ще кілька столових ложок борошна.
  • Можна додати вичавлений часник, спеції та зелень. На тісто витрачається не більше 10 хвилин, тому такий варіант оладків підійде для швидкого сніданку чи перекусу.
  • На розігріту сковороду столовою ложкою викладаємо кабачкове тісто. Обсмажувати оладки потрібно з двох боків. Смажимо їх на олії на невеликому вогні хвилин 5.

Готові кабачкові оладки трошки збільшаться в розмірі і мають стати пухкими й золотистими. Подавати страву треба теплою разом зі сметаною.

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Дата публікації
Перегляди
602
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