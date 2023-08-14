Якщо кабачки переросли, готуємо з них смачні оладки за 15 хвилин

Яку страву приготувати з перерослих кабачків? Для консервації великі кабачки непридатні, а от для приготування оладок вони підходять просто ідеально.

Інгредієнти для приготування кабачкових оладок

На один кабачок середнього розміру:

одне яйце,

кефір – половина склянки,

борошно – 5 столових ложок,

сода – половина чайної ложки,

сіль – за смаком,

часник – кілька зубчиків,

спеції – за смаком.

Як приготувати смачні кабачкові оладки за 15 хвилин

Миті кабачки чистимо від шкірки й насіння, натираємо на великій тертці.

Кефір беремо кімнатної температури або трохи підігрітий. Додаємо до нього сіль, соду, яйце й борошно.

Суміш ретельно перемішуємо та додаємо тертий кабачок. Якщо тісто виходить рідким, додайте ще кілька столових ложок борошна.

Можна додати вичавлений часник, спеції та зелень. На тісто витрачається не більше 10 хвилин, тому такий варіант оладків підійде для швидкого сніданку чи перекусу.

На розігріту сковороду столовою ложкою викладаємо кабачкове тісто. Обсмажувати оладки потрібно з двох боків. Смажимо їх на олії на невеликому вогні хвилин 5.

Готові кабачкові оладки трошки збільшаться в розмірі і мають стати пухкими й золотистими. Подавати страву треба теплою разом зі сметаною.

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