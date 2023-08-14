Якщо кабачки переросли, готуємо з них смачні оладки за 15 хвилин

Рецепт пишних смачних оладок із перерослих кабачків.
Яку страву приготувати з перерослих кабачків? Для консервації великі кабачки непридатні, а от для приготування оладок вони підходять просто ідеально.
Інгредієнти для приготування кабачкових оладок
На один кабачок середнього розміру:
- одне яйце,
- кефір – половина склянки,
- борошно – 5 столових ложок,
- сода – половина чайної ложки,
- сіль – за смаком,
- часник – кілька зубчиків,
- спеції – за смаком.
Як приготувати смачні кабачкові оладки за 15 хвилин
- Миті кабачки чистимо від шкірки й насіння, натираємо на великій тертці.
- Кефір беремо кімнатної температури або трохи підігрітий. Додаємо до нього сіль, соду, яйце й борошно.
- Суміш ретельно перемішуємо та додаємо тертий кабачок. Якщо тісто виходить рідким, додайте ще кілька столових ложок борошна.
- Можна додати вичавлений часник, спеції та зелень. На тісто витрачається не більше 10 хвилин, тому такий варіант оладків підійде для швидкого сніданку чи перекусу.
- На розігріту сковороду столовою ложкою викладаємо кабачкове тісто. Обсмажувати оладки потрібно з двох боків. Смажимо їх на олії на невеликому вогні хвилин 5.
Готові кабачкові оладки трошки збільшаться в розмірі і мають стати пухкими й золотистими. Подавати страву треба теплою разом зі сметаною.
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