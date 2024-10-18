Якщо ви не готували котлетки з гарбуза – спробуйте, це дуже смачно

Що приготувати з гарбуза.
Зазвичай смачні котлети – це котлети з м'яса. Але цей рецепт незвичайний тим, що серед основних інгредієнтів – гарбуз. Розповідаємо, як приготувати смачні гарбузові котлети.
Інгредієнти:
- очищений гарбуз – 550 г
- картопля – 350 г
- цибуля – 1 шт.
- олія для смаження – 1-2 ч. л.
- борошно вівсяне або пшеничне – 1-2 ст. л.
- сухарі панірувальні – 100-150 г
- сіль – за смаком
- перець чорний мелений – за смаком
- спеції – за смаком
- часник – 1-2 зубки
Приготування:
- Подрібніть у блендері або натріть на тертці картоплю і ріпчасту цибулю. Ретельно все перемішайте. Цибуля не дозволить картоплі потемніти.
- Подрібніть у блендері гарбуз і додайте його до картопляно-цибулевої маси. Посоліть, ретельно все перемішайте та залиште суміш на 5-10 хвилин, щоб овочі пустили сік.
- Злийте весь сік, що виділився. Овочева суміш має залишатися лише трохи вологою, так котлети вийдуть соковитими.
- Додайте подрібнений часник, спеції (мелений чорний перець, трохи паприки та хмелі-сунелі), свіжу зелень за смаком. Ретельно все перемішайте.
- Помішуючи суміш, порціями додайте борошно. Орієнтуйтеся на соковитість компонентів – щойно суміш стане в’язкою, щоб було зручно формувати з неї котлети, гарбузовий “фарш” готовий.
- Залиште суміш на 10-15 хвилин за кімнатної температури, щоб вона настоялася і стала ще одноріднішою.
- Сформуйте невеликі котлети. Обваляйте їх у панірувальних сухарях.
- Розігрійте невелику кількість олії і на середньому вогні обсмажте підготовлені котлети по 2-3 хвилини з кожного боку до золотавого кольору.
- Викладіть гарбузові котлети до змащеної олією форми для запікання. Помістіть до розігрітої до 200 градусів духовки та випікайте до готовності 20-30 хвилин.
Подавати можна зі сметаною або будь-яким соусом за вашим смаком. Смачного.
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