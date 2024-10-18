Якщо ви не готували котлетки з гарбуза – спробуйте, це дуже смачно

Що приготувати з гарбуза.

Зазвичай смачні котлети – це котлети з м'яса. Але цей рецепт незвичайний тим, що серед основних інгредієнтів – гарбуз. Розповідаємо, як приготувати смачні гарбузові котлети.

Інгредієнти:

очищений гарбуз – 550 г

картопля – 350 г

цибуля – 1 шт.

олія для смаження – 1-2 ч. л.

борошно вівсяне або пшеничне – 1-2 ст. л.

сухарі панірувальні – 100-150 г

сіль – за смаком

перець чорний мелений – за смаком

спеції – за смаком

часник – 1-2 зубки

Приготування:

Подрібніть у блендері або натріть на тертці картоплю і ріпчасту цибулю. Ретельно все перемішайте. Цибуля не дозволить картоплі потемніти.

Подрібніть у блендері гарбуз і додайте його до картопляно-цибулевої маси. Посоліть, ретельно все перемішайте та залиште суміш на 5-10 хвилин, щоб овочі пустили сік.

Злийте весь сік, що виділився. Овочева суміш має залишатися лише трохи вологою, так котлети вийдуть соковитими.

Додайте подрібнений часник, спеції (мелений чорний перець, трохи паприки та хмелі-сунелі), свіжу зелень за смаком. Ретельно все перемішайте.

Помішуючи суміш, порціями додайте борошно. Орієнтуйтеся на соковитість компонентів – щойно суміш стане в’язкою, щоб було зручно формувати з неї котлети, гарбузовий “фарш” готовий.

Залиште суміш на 10-15 хвилин за кімнатної температури, щоб вона настоялася і стала ще одноріднішою.

Сформуйте невеликі котлети. Обваляйте їх у панірувальних сухарях.

Розігрійте невелику кількість олії і на середньому вогні обсмажте підготовлені котлети по 2-3 хвилини з кожного боку до золотавого кольору.

Викладіть гарбузові котлети до змащеної олією форми для запікання. Помістіть до розігрітої до 200 градусів духовки та випікайте до готовності 20-30 хвилин.

Подавати можна зі сметаною або будь-яким соусом за вашим смаком. Смачного.

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