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Якщо ви не готували котлетки з гарбуза – спробуйте, це дуже смачно

Час приготування
1 год. 5 хв.
Харчова цінність на 100 г
351 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
237
Час на прочитання
2 хв
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Якщо ви не готували котлетки з гарбуза – спробуйте, це дуже смачно

Гарбузові котлети

Що приготувати з гарбуза.

Зазвичай смачні котлети – це котлети з м'яса. Але цей рецепт незвичайний тим, що серед основних інгредієнтів – гарбуз. Розповідаємо, як приготувати смачні гарбузові котлети.

 Інгредієнти:

  • очищений гарбуз  – 550 г
  • картопля – 350 г
  • цибуля – 1 шт.
  • олія для смаження – 1-2 ч. л.
  • борошно вівсяне або пшеничне – 1-2 ст. л.
  • сухарі панірувальні – 100-150 г
  • сіль – за смаком
  • перець чорний мелений – за смаком
  • спеції – за смаком
  • часник – 1-2 зубки

Приготування:

  • Подрібніть у блендері або натріть на тертці картоплю і ріпчасту цибулю. Ретельно все перемішайте. Цибуля не дозволить картоплі потемніти.
  • Подрібніть у блендері гарбуз і додайте його до картопляно-цибулевої маси. Посоліть, ретельно все перемішайте та залиште суміш на 5-10 хвилин, щоб овочі пустили сік.
  • Злийте весь сік, що виділився. Овочева суміш має залишатися лише трохи вологою, так котлети вийдуть соковитими.
  • Додайте подрібнений часник, спеції (мелений чорний перець, трохи паприки та хмелі-сунелі), свіжу зелень за смаком. Ретельно все перемішайте.
  • Помішуючи суміш, порціями додайте борошно. Орієнтуйтеся на соковитість компонентів – щойно суміш стане в’язкою, щоб було зручно формувати з неї котлети, гарбузовий “фарш” готовий.
  • Залиште суміш на 10-15 хвилин за кімнатної температури, щоб вона настоялася і стала ще одноріднішою.
  • Сформуйте невеликі котлети. Обваляйте їх у панірувальних сухарях.
  • Розігрійте невелику кількість олії і на середньому вогні обсмажте підготовлені котлети по 2-3 хвилини з кожного боку до золотавого кольору.
  • Викладіть гарбузові котлети до змащеної олією форми для запікання. Помістіть до розігрітої до 200 градусів духовки та випікайте до готовності 20-30 хвилин.

Подавати можна зі сметаною або будь-яким соусом за вашим смаком. Смачного.

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