Яловичина, тушкована в червоному вині, з картоплею та гарбузом

Смак страви залежить від гарбуза, він повинен бути соковитим, ароматним і яскраво-оранжевим. Обсмажте м'ясо до золотистої скоринки, додайте овочі, а потім протушкуйте у червоному вині. У вас вийде смачна, соковита та ніжна страва.