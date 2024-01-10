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Яловичина, тушкована в червоному вині, з картоплею та гарбузом

Час приготування
2 години
Харчова цінність на 100 г
176 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
401
Час на прочитання
1 хв
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Яловичина, тушкована в червоному вині, з картоплею та гарбузом

Яловичина тушкована в червоному вині з картоплею та гарбузом / Фото: Credits

Смак страви залежить від гарбуза, він повинен бути соковитим, ароматним і яскраво-оранжевим. Обсмажте м'ясо до золотистої скоринки, додайте овочі, а потім протушкуйте у червоному вині. У вас вийде смачна, соковита та ніжна страва.

Інгредієнти

яловичина
1 кг
картопля
300 г
морква
2 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
часник
2 зубчики
гарбуз
400 г
вино червоне сухе
150 г
м'ясний бульйон
1 склянка
томатна паста
1,5 ст. л.
борошно
1 ст. л.
суміш італійських трав
0,5 ч. л.
лавровий лист
1 шт.
сіль
олія
перець чорний мелений
  1. М'ясо вимийте, обсушіть паперовим рушником. Наріжте його невеликими кубиками, обваляйте в борошні і обсмажте з двох боків до золотистого кольору. Перекладіть до іншого посуду.
  2. Цибулю та часник очистіть і дрібно наріжте.
  3. Моркву очистіть та наріжте тонкими кружальцями.
  4. Гарбуз очистіть від шкірки та насіння, картоплю потрібно також очистити і нарізати невеликими кубиками.
  5. У сковороду влийте вино та м'ясний бульйон. Додайте пасту, перемішайте. Викладіть м'ясо, картоплю, гарбуз, моркву, цибулю, часник, суміш трав, лавровий лист, перець та сіль. Перемішайте.
  6. Накрийте кришкою і тушкуйте годину-півтори на невеликому вогні. Не перемішуйте.

Поради:

  • М'ясний бульйон можна використовувати будь-який: яловичий, свинячий чи курячий, або розбавити у воді бульйонний кубик.

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