Яловичина, тушкована в червоному вині, з картоплею та гарбузом

Смак страви залежить від гарбуза, він повинен бути соковитим, ароматним і яскраво-оранжевим. Обсмажте м'ясо до золотистої скоринки, додайте овочі, а потім протушкуйте у червоному вині. У вас вийде смачна, соковита та ніжна страва.
Інгредієнти
- яловичина
- 1 кг
- картопля
- 300 г
- морква
- 2 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- часник
- 2 зубчики
- гарбуз
- 400 г
- вино червоне сухе
- 150 г
- м'ясний бульйон
- 1 склянка
- томатна паста
- 1,5 ст. л.
- борошно
- 1 ст. л.
- суміш італійських трав
- 0,5 ч. л.
- лавровий лист
- 1 шт.
- сіль
- олія
- перець чорний мелений
- М'ясо вимийте, обсушіть паперовим рушником. Наріжте його невеликими кубиками, обваляйте в борошні і обсмажте з двох боків до золотистого кольору. Перекладіть до іншого посуду.
- Цибулю та часник очистіть і дрібно наріжте.
- Моркву очистіть та наріжте тонкими кружальцями.
- Гарбуз очистіть від шкірки та насіння, картоплю потрібно також очистити і нарізати невеликими кубиками.
- У сковороду влийте вино та м'ясний бульйон. Додайте пасту, перемішайте. Викладіть м'ясо, картоплю, гарбуз, моркву, цибулю, часник, суміш трав, лавровий лист, перець та сіль. Перемішайте.
- Накрийте кришкою і тушкуйте годину-півтори на невеликому вогні. Не перемішуйте.
Поради:
- М'ясний бульйон можна використовувати будь-який: яловичий, свинячий чи курячий, або розбавити у воді бульйонний кубик.
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