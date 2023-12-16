Яловичина, запечена з яблуками: простий, але ефектний рецепт

Цей рецепт призначений для любителів смачних, гарячих страв із додаванням фруктів. Для приготування шматочки м'яса, цибулі та яблука попередньо обсмажуються на сковороді, а потім заливаються вином і запікаються у духовці.
Інгредієнти
- яловичина (філе)
- 500 г
- цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- яблука
- 3 шт.
- вино біле
- 200 мл
- вода
- 100 мл
- гірчиця діжонська
- 2 ст. л.
- приправа овочева
- 1 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- 2 ст. л.
- Яловичину промийте та обсушіть паперовим рушником. Наріжте шматочками, посипте приправою і обсмажте на олії з обох боків на сильному вогні 10 хвилин.
- Викладіть у форму для запікання.
- Цибулю очистіть і наріжте півкільцями.
- Яблука наріжте невеликими скибочками, видаливши серцевину.
- Обсмажте цибулю у тій же сковороді, де готувалося м'ясо, додайте яблука. Обсмажуйте, поки цибуля не стане золотистою, потім додайте гірчицю, сіль, перець, воду та вино. Перемішайте та вилийте в м'ясо.
- Форму накрийте фольгою та відправте в заздалегідь розігріту духовку до 180 градусів на 40 хвилин.
- Потім зніміть фольгу і запікайте ще 10 хвилин до зарум'янювання м'яса.
Поради:
- Яблука використовуйте кисло-солодкі.
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