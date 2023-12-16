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Яловичина, запечена з яблуками: простий, але ефектний рецепт

Час приготування
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
157 ккал
Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
Дата публікації
Перегляди
186
Час на прочитання
1 хв
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Яловичина, запечена з яблуками: простий, але ефектний рецепт

Яловичина запечена з яблуками / Фото: Credits

Цей рецепт призначений для любителів смачних, гарячих страв із додаванням фруктів. Для приготування шматочки м'яса, цибулі та яблука попередньо обсмажуються на сковороді, а потім заливаються вином і запікаються у духовці.

Інгредієнти

яловичина (філе)
500 г
цибуля ріпчаста
2 шт.
яблука
3 шт.
вино біле
200 мл
вода
100 мл
гірчиця діжонська
2 ст. л.
приправа овочева
1 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
олія
2 ст. л.
  1. Яловичину промийте та обсушіть паперовим рушником. Наріжте шматочками, посипте приправою і обсмажте на олії з обох боків на сильному вогні 10 хвилин.
  2. Викладіть у форму для запікання.
  3. Цибулю очистіть і наріжте півкільцями.
  4. Яблука наріжте невеликими скибочками, видаливши серцевину.
  5. Обсмажте цибулю у тій же сковороді, де готувалося м'ясо, додайте яблука. Обсмажуйте, поки цибуля не стане золотистою, потім додайте гірчицю, сіль, перець, воду та вино. Перемішайте та вилийте в м'ясо.
  6. Форму накрийте фольгою та відправте в заздалегідь розігріту духовку до 180 градусів на 40 хвилин.
  7. Потім зніміть фольгу і запікайте ще 10 хвилин до зарум'янювання м'яса.

Поради:

  • Яблука використовуйте кисло-солодкі.

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Дата публікації
Перегляди
186
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