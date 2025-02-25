З цією стравою ви відмовитеся від смаженої й тушкованої картоплі: ідеальний варіант для вечері

Приготуйте такі запечені картопляні биточки з начинкою з копченої курки, сиру та петрушки.
Ця страва є чудовою альтернативою смаженій або тушкованій картоплі та може подаватися як самостійна, особливо з улюбленим соусом.
Інгредієнти
- картопля
- 500 г
- копчена курка
- 200 г
- твердий сир
- 80 г
- петрушка
- 30 г
- олія
- 1 ст. л.
- сіль, перець
- за смаком
Процес приготування:
- Очистьте картоплю, відваріть її в підсоленій воді до готовності, охолодіть та натріть на тертці.
- Твердий сир натріть а великій тертці та змішайте з картоплею.
- Наріжте копчену курку дрібними кубиками або соломкою та додайте до суміші.
- Дрібно наріжте свіжу петрушку та додайте до маси.
- Посоліть, поперчіть і ретельно перемішайте всі інгредієнти. За бажанням можна додати трохи часнику для аромату.
- З отриманої суміші сформуйте довгасті биточки. Масу легко ліпити, вона не прилипає до рук.
- Розігрійте духовку до 180°C, викладіть биточки на деко та запікайте приблизно 15 хвилин до легкого зарум'янювання. Подавайте гарячими, доповнивши томатним кетчупом або іншим соусом за смаком.
Смачного!
Читайте також: