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З цією стравою ви відмовитеся від смаженої й тушкованої картоплі: ідеальний варіант для вечері

Час приготування
1 год. 5 хв.
Харчова цінність на 100 г
141 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
846
Час на прочитання
1 хв
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З цією стравою ви відмовитеся від смаженої й тушкованої картоплі: ідеальний варіант для вечері

"Биточки" з картоплі на вечерю (фото з сайту "Смачненьке") / Фото: Фото з відкритих джерел

Приготуйте такі запечені картопляні биточки з начинкою з копченої курки, сиру та петрушки.

Ця страва є чудовою альтернативою смаженій або тушкованій картоплі та може подаватися як самостійна, особливо з улюбленим соусом.

Інгредієнти

картопля
500 г
копчена курка
200 г
твердий сир
80 г
петрушка
30 г
олія
1 ст. л.
сіль, перець
за смаком

Процес приготування:

  1. Очистьте картоплю, відваріть її в підсоленій воді до готовності, охолодіть та натріть на тертці.
  2. Твердий сир натріть а великій тертці та змішайте з картоплею.
  3. Наріжте копчену курку дрібними кубиками або соломкою та додайте до суміші.
  4. Дрібно наріжте свіжу петрушку та додайте до маси.
  5. Посоліть, поперчіть і ретельно перемішайте всі інгредієнти. За бажанням можна додати трохи часнику для аромату.
  6. З отриманої суміші сформуйте довгасті биточки. Масу легко ліпити, вона не прилипає до рук.
  7. Розігрійте духовку до 180°C, викладіть биточки на деко та запікайте приблизно 15 хвилин до легкого зарум'янювання. Подавайте гарячими, доповнивши томатним кетчупом або іншим соусом за смаком.

Смачного!

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