З цією стравою ви відмовитеся від смаженої й тушкованої картоплі: ідеальний варіант для вечері

Приготуйте такі запечені картопляні биточки з начинкою з копченої курки, сиру та петрушки.

Ця страва є чудовою альтернативою смаженій або тушкованій картоплі та може подаватися як самостійна, особливо з улюбленим соусом.

Інгредієнти картопля 500 г копчена курка 200 г твердий сир 80 г петрушка 30 г олія 1 ст. л. сіль, перець за смаком

Процес приготування:

Очистьте картоплю, відваріть її в підсоленій воді до готовності, охолодіть та натріть на тертці. Твердий сир натріть а великій тертці та змішайте з картоплею. Наріжте копчену курку дрібними кубиками або соломкою та додайте до суміші. Дрібно наріжте свіжу петрушку та додайте до маси. Посоліть, поперчіть і ретельно перемішайте всі інгредієнти. За бажанням можна додати трохи часнику для аромату. З отриманої суміші сформуйте довгасті биточки. Масу легко ліпити, вона не прилипає до рук. Розігрійте духовку до 180°C, викладіть биточки на деко та запікайте приблизно 15 хвилин до легкого зарум'янювання. Подавайте гарячими, доповнивши томатним кетчупом або іншим соусом за смаком.

Смачного!

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