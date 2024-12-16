Заливне з хребта червоної риби: як приготувати

Ні для кого не секрет, що червона риба не лише смачна, а й корисна. Вона незамінна в раціоні для попередження атеросклерозу. В цій рибі багато "хорошого" холестерину, який зменшує кількість бляшок холестерину. Лосось і сьомга містять невелику кількість вуглеводів і чудово підходять для раціону діабетиків. А велика кількість вітаміну А робить лосось корисним для здоров’я очей. І це далеко не вся користь червоної риби.

Але, на жаль, сьогоднішні ціни на філе червоної риби кусаються, водночас ціни на хребти, що продаються, цілком доступні.

Що можна приготувати з хребтів червоної риби? Спробуйте заливне, яке готується дуже просто, а результат вас здивує. Така страва буде доречною і для святкового різдвяного чи новорічного столу.

Інгредієнти:

хребет червоної риби – 1 шт.

вода – 1,5 л

желатин – 15 г

цибуля ріпчаста – 1 шт.

часник – 2 зубки

лист лавровий – 3 шт.

перець чорний горошком – 6 шт.

сіль – за смаком.

Як приготувати заливне з хребта червоної риби

Хребет червоної риби миємо, розрізаємо на декілька шматків, кладемо до каструлі. Додаємо сіль, лавровий лист, перець чорний горошком та очищену цибулю.

Заливаємо холодною водою і ставимо на середній вогонь. Щойно риба почне закипати, зменшуємо вогонь до маленького і готуємо 20 хвилин. Знімаємо піну, яка утворюється.

Готову рибу виймаємо на тарілку та охолоджуємо.

Желатин заливаємо 100 мл холодної води, залишаємо за кімнатної температури на декілька хвилин, щоб набухав.

Готовий желатин кладемо до рибного бульйону, перемішуємо, бульйон має бути достатньо гарячим. Додаємо вичавлений часник і перемішуємо. Додатково солимо бульйон за смаком. Проціджуємо його через сито.

Відділяємо рибу від кісток і викладаємо по мисках. Заливаємо рибним бульйоном і ставимо до холодильника на декілька годин, щоб страва застигла.

Додатково можна прикрасити зеленню, додати яйце, консервовану кукурудзу, горошок.

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