Заливне з хребта червоної риби: як приготувати

Як приготувати заливне з хребта червоної риби.
Ні для кого не секрет, що червона риба не лише смачна, а й корисна. Вона незамінна в раціоні для попередження атеросклерозу. В цій рибі багато "хорошого" холестерину, який зменшує кількість бляшок холестерину. Лосось і сьомга містять невелику кількість вуглеводів і чудово підходять для раціону діабетиків. А велика кількість вітаміну А робить лосось корисним для здоров’я очей. І це далеко не вся користь червоної риби.
Але, на жаль, сьогоднішні ціни на філе червоної риби кусаються, водночас ціни на хребти, що продаються, цілком доступні.
Що можна приготувати з хребтів червоної риби? Спробуйте заливне, яке готується дуже просто, а результат вас здивує. Така страва буде доречною і для святкового різдвяного чи новорічного столу.
Інгредієнти:
- хребет червоної риби – 1 шт.
- вода – 1,5 л
- желатин – 15 г
- цибуля ріпчаста – 1 шт.
- часник – 2 зубки
- лист лавровий – 3 шт.
- перець чорний горошком – 6 шт.
- сіль – за смаком.
Як приготувати заливне з хребта червоної риби
- Хребет червоної риби миємо, розрізаємо на декілька шматків, кладемо до каструлі. Додаємо сіль, лавровий лист, перець чорний горошком та очищену цибулю.
- Заливаємо холодною водою і ставимо на середній вогонь. Щойно риба почне закипати, зменшуємо вогонь до маленького і готуємо 20 хвилин. Знімаємо піну, яка утворюється.
- Готову рибу виймаємо на тарілку та охолоджуємо.
- Желатин заливаємо 100 мл холодної води, залишаємо за кімнатної температури на декілька хвилин, щоб набухав.
- Готовий желатин кладемо до рибного бульйону, перемішуємо, бульйон має бути достатньо гарячим. Додаємо вичавлений часник і перемішуємо. Додатково солимо бульйон за смаком. Проціджуємо його через сито.
- Відділяємо рибу від кісток і викладаємо по мисках. Заливаємо рибним бульйоном і ставимо до холодильника на декілька годин, щоб страва застигла.
- Додатково можна прикрасити зеленню, додати яйце, консервовану кукурудзу, горошок.
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