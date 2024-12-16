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Заливне з хребта червоної риби: як приготувати

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
29 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
803
Час на прочитання
2 хв
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Заливне з хребта червоної риби: як приготувати

Заливне з хребта червоної риби

Як приготувати заливне з хребта червоної риби.

Ні для кого не секрет, що червона риба не лише смачна, а й корисна. Вона незамінна в раціоні для попередження атеросклерозу. В цій рибі багато "хорошого" холестерину, який зменшує кількість бляшок холестерину. Лосось і сьомга містять невелику кількість вуглеводів і чудово підходять для раціону діабетиків. А велика кількість вітаміну А робить лосось корисним для здоров’я очей. І це далеко не вся користь червоної риби.

Але, на жаль, сьогоднішні ціни на філе червоної риби кусаються, водночас ціни на хребти, що продаються, цілком доступні.

Що можна приготувати з хребтів червоної риби? Спробуйте заливне, яке готується дуже просто, а результат вас здивує. Така страва буде доречною і для святкового різдвяного чи новорічного столу.

Інгредієнти:

  • хребет червоної риби – 1 шт.
  • вода – 1,5 л
  • желатин – 15 г
  • цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • часник – 2 зубки
  • лист лавровий – 3 шт.
  • перець чорний горошком – 6 шт.
  • сіль – за смаком.

Як приготувати заливне з хребта червоної риби

  • Хребет червоної риби миємо, розрізаємо на декілька шматків, кладемо до каструлі. Додаємо сіль, лавровий лист, перець чорний горошком та очищену цибулю.
  • Заливаємо холодною водою і ставимо на середній вогонь. Щойно риба почне закипати, зменшуємо вогонь до маленького і готуємо 20 хвилин. Знімаємо піну, яка утворюється.
  • Готову рибу виймаємо на тарілку та охолоджуємо.
  • Желатин заливаємо 100 мл холодної води, залишаємо за кімнатної температури на декілька хвилин, щоб набухав.
  • Готовий желатин кладемо до рибного бульйону, перемішуємо, бульйон має бути достатньо гарячим. Додаємо вичавлений часник і перемішуємо. Додатково солимо бульйон за смаком. Проціджуємо його через сито.
  • Відділяємо рибу від кісток і викладаємо по мисках. Заливаємо рибним бульйоном і ставимо до холодильника на декілька годин, щоб страва застигла.
  • Додатково можна прикрасити зеленню, додати яйце, консервовану кукурудзу, горошок.

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