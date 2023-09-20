Запечені помідори, фаршировані яйцями та шинкою: рецепт оригінальної страви

Готується така гарна страва просто і не потребує багато часу. Для приготування фаршированих помідорів знадобляться: помідори, яйця та шинка. В результаті отримаємо оригінальну страву.
Інгредієнти
- помідори свіжі
- 4 шт.
- яйця
- 4 шт.
- шинка
- 100 г
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- зелена цибуля
- Помідори помийте та висушіть.
- Акуратно зріжте кришечку і чайною ложкою вийміть серцевину. Стінки залиште досить товстими, щоб вони не луснули.
- Шинку наріжте дрібними кубиками.
- У підготовлений підсолений помідор на дно викладіть трохи шинки.
- Розбийте яйце в помідор. Посоліть, поперчіть і посипте зеленою цибулею (нарізаною дрібно).
- Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці за 190 градусів 15-20 хвилин.
Поради:
- Помідори використовуйте великі та щільні.
- Шинку можна замінити на ковбасу.
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