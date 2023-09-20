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Запечені помідори, фаршировані яйцями та шинкою: рецепт оригінальної страви

Час приготування
55 хвилин
Харчова цінність на 100 г
120 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
195
Час на прочитання
1 хв
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Запечені помідори, фаршировані яйцями та шинкою: рецепт оригінальної страви

Запечені помідори фаршировані яйцями та шинкою: / Фото: Credits

Готується така гарна страва просто і не потребує багато часу. Для приготування фаршированих помідорів знадобляться: помідори, яйця та шинка. В результаті отримаємо оригінальну страву.

Інгредієнти

помідори свіжі
4 шт.
яйця
4 шт.
шинка
100 г
перець чорний мелений
сіль
олія
зелена цибуля
  1. Помідори помийте та висушіть.
  2. Акуратно зріжте кришечку і чайною ложкою вийміть серцевину. Стінки залиште досить товстими, щоб вони не луснули.
  3. Шинку наріжте дрібними кубиками.
  4. У підготовлений підсолений помідор на дно викладіть трохи шинки.
  5. Розбийте яйце в помідор. Посоліть, поперчіть і посипте зеленою цибулею (нарізаною дрібно).
  6. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці за 190 градусів 15-20 хвилин.

Поради:

  • Помідори використовуйте великі та щільні.
  • Шинку можна замінити на ковбасу.

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Дата публікації
Перегляди
195
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