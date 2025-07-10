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Запіканка з кабачків: смачний і швидкий варіант на вечерю
Кабачкова запіканка з яйцями: швидка вечеря, яка смакуватиме краще за м’ясо.
Шукаєте ідею для легкої, але водночас ситної та неймовірно смачної вечері? Пропонуємо рецепт овочевої запіканки з кабачків, яка здивує навіть найзатятіших м’ясоїдів. Соковиті кабачки, поєднані з ароматними овочами та ніжною яєчно-молочною заливкою, створюють ідеальну страву без зайвого клопоту. Готується швидко, доступна за ціною і може стати вашою улюбленою їжею на кожен день. Запіканка виходить ніжною, поживною і дуже ароматною.
Інгредієнти
яйця — 3 шт.
кабачок — 1 шт. (середнього розміру)
молоко — 120 мл
печериці — 1–2 шт.
моцарела — 150 г (або інший сир, що добре плавиться)
цибуля — 1 шт.
морква — 1 шт.
часник — 2 зубки
болгарський перець — 1 шт.
помідори — 2 шт.
сіль, чорний перець, паприка, прованські трави — за смаком
зелена цибуля — для подавання
олія — для смаження
Як приготувати
Розбийте яйця до окремої миски, додайте молоко, сіль, чорний перець і паприку. Добре збийте віничком або виделкою до однорідності.
Кабачок наріжте середніми кубиками, злегка посоліть і залиште на 10 хвилин, щоб він пустив сік.
Розігрійте олію на сковороді. Викладіть нарізану цибулю та моркву, обсмажте до м’якості.
Додайте подрібнений часник, нарізаний болгарський перець, кабачки й помідори.
Посипте все спеціями та прованськими травами. Тушкуйте овочі до м’якості, періодично помішуючи.
Викладіть овочі до форми для запікання. Зверху рівномірно вилийте підготовлену яєчно-молочну суміш.
Додайте нарізані кружальцями гриби (печериці), кілька шматочків помідора, трохи свіжої цибулі (якщо бажаєте) та посипте суміш тертою моцарелою.
Розігрійте духовку до 180°C. Випікайте запіканку приблизно 30–35 хвилин, доки вона не стане золотистою і повністю готовою.
Готову запіканку дістаньте з духовки. Подавайте страву гарячою, посипавши свіжою зеленою цибулею.
Ця запіканка — чудова альтернатива м’ясним стравам, яка порадує вас своїм ніжним смаком і простотою приготування.