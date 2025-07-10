Запіканка з кабачків: смачний і швидкий варіант на вечерю

Запіканка з кабачків

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Шукаєте ідею для легкої, але водночас ситної та неймовірно смачної вечері? Пропонуємо рецепт овочевої запіканки з кабачків, яка здивує навіть найзатятіших м’ясоїдів. Соковиті кабачки, поєднані з ароматними овочами та ніжною яєчно-молочною заливкою, створюють ідеальну страву без зайвого клопоту. Готується швидко, доступна за ціною і може стати вашою улюбленою їжею на кожен день. Запіканка виходить ніжною, поживною і дуже ароматною.

Інгредієнти

яйця — 3 шт.

кабачок — 1 шт. (середнього розміру)

молоко — 120 мл

печериці — 1–2 шт.

моцарела — 150 г (або інший сир, що добре плавиться)

цибуля — 1 шт.

морква — 1 шт.

часник — 2 зубки

болгарський перець — 1 шт.

помідори — 2 шт.

сіль, чорний перець, паприка, прованські трави — за смаком

зелена цибуля — для подавання

олія — для смаження

Як приготувати

Розбийте яйця до окремої миски, додайте молоко, сіль, чорний перець і паприку. Добре збийте віничком або виделкою до однорідності.

Кабачок наріжте середніми кубиками, злегка посоліть і залиште на 10 хвилин, щоб він пустив сік.

Розігрійте олію на сковороді. Викладіть нарізану цибулю та моркву, обсмажте до м’якості.

Додайте подрібнений часник, нарізаний болгарський перець, кабачки й помідори.

Посипте все спеціями та прованськими травами. Тушкуйте овочі до м’якості, періодично помішуючи.

Викладіть овочі до форми для запікання. Зверху рівномірно вилийте підготовлену яєчно-молочну суміш.

Додайте нарізані кружальцями гриби (печериці), кілька шматочків помідора, трохи свіжої цибулі (якщо бажаєте) та посипте суміш тертою моцарелою.

Розігрійте духовку до 180°C. Випікайте запіканку приблизно 30–35 хвилин, доки вона не стане золотистою і повністю готовою.

Готову запіканку дістаньте з духовки. Подавайте страву гарячою, посипавши свіжою зеленою цибулею.

Ця запіканка — чудова альтернатива м’ясним стравам, яка порадує вас своїм ніжним смаком і простотою приготування.