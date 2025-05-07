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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Другі страви
Кількість переглядів
259
Час на прочитання
1 хв

Запіканка з сиром і локшиною: смачна вечеря на всю родину

Запіканки — справжній порятунок для тих, хто цінує свій час: готуються швидко й без клопоту, а зникають зі столу миттєво, залишаючи лише порожні тарілки та щасливі обличчя.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
1 год. 15 хв.
Харчова цінність на 100 г
275 ккал
Запіканка з локшиною і сиром (фото ілюстративне)

Запіканка з локшиною і сиром (фото ілюстративне) / © Фото з відкритих джерел

Ця запіканка пробуджує теплі спогади з дитинства — її смак знайомий кожному. Вона обов’язково потішить ваших близьких, а вам не доведеться витрачати багато часу й зусиль, щоб створити домашню, затишну вечерю.

Інгредієнти

сир
700 г
яєчні жовтки
4 шт.
сметана
100 мл
цукор
200 г
ванільний цукор
5 г
сіль
дрібка
локшина
200 г
вершкове масло
30 г
панірувальні сухарі
за смаком
цедра лимону
за смаком

Процес приготування:

  1. Зваріть локшину в підсоленій воді до м’якості, поки вона повністю не приготується.

  2. У великій посудині з’єднайте сир з жовтками, додайте дрібку солі, натерту лимонну цедру, звичайний і ванільний цукор, а також сметану. Збивайте всі інгредієнти до гладкої, кремоподібної консистенції.

  3. Коли локшина охолоне, додайте її до сирної маси та добре перемішайте.

  4. Форму для випікання змастіть вершковим маслом і рівномірно посипте панірувальними сухарями.

  5. Перекладіть тісто у форму, а зверху змастіть поверхню жовтком для красивої скоринки.

  6. Запікайте в духовці при температурі 160–170 °C близько 40–50 хвилин — до золотистої, апетитної верхівки.

Смачного!

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Дата публікації
Кількість переглядів
259
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