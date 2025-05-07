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- Другі страви
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Запіканка з сиром і локшиною: смачна вечеря на всю родину
Запіканки — справжній порятунок для тих, хто цінує свій час: готуються швидко й без клопоту, а зникають зі столу миттєво, залишаючи лише порожні тарілки та щасливі обличчя.
Ця запіканка пробуджує теплі спогади з дитинства — її смак знайомий кожному. Вона обов’язково потішить ваших близьких, а вам не доведеться витрачати багато часу й зусиль, щоб створити домашню, затишну вечерю.
Інгредієнти
- сир
- 700 г
- яєчні жовтки
- 4 шт.
- сметана
- 100 мл
- цукор
- 200 г
- ванільний цукор
- 5 г
- сіль
- дрібка
- локшина
- 200 г
- вершкове масло
- 30 г
- панірувальні сухарі
- за смаком
- цедра лимону
- за смаком
Процес приготування:
Зваріть локшину в підсоленій воді до м’якості, поки вона повністю не приготується.
У великій посудині з’єднайте сир з жовтками, додайте дрібку солі, натерту лимонну цедру, звичайний і ванільний цукор, а також сметану. Збивайте всі інгредієнти до гладкої, кремоподібної консистенції.
Коли локшина охолоне, додайте її до сирної маси та добре перемішайте.
Форму для випікання змастіть вершковим маслом і рівномірно посипте панірувальними сухарями.
Перекладіть тісто у форму, а зверху змастіть поверхню жовтком для красивої скоринки.
Запікайте в духовці при температурі 160–170 °C близько 40–50 хвилин — до золотистої, апетитної верхівки.
Смачного!