242
1 хв

"Застільне" м’ясо, від якого не залишається ані крихти: 5 кг на свято зникають за хвилини

Свято неможливе без страв, що стають головними героями застілля. Саме такою є ця соковита м’ясна страва з духовки — її смак ще довго хвалитимуть і згадуватимуть ваші гості.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
2 год. 40 хв.
Харчова цінність на 100 г
278 ккал
М'ясо "застільне": рецепт (фото з сайту "Сенсація")

М'ясо "застільне": рецепт (фото з сайту "Сенсація")

Найкраще для цієї страви підходить свинина — корейка чи шийка. Саме ці частини залишаються ніжними та соковитими навіть після тривалого запікання. Рецептом поділилися на сайті "Сенсація".

Інгредієнти

свинина (корейка або шийка)
1,5-2 кг
сіль і чорний мелений перець
за смаком
спеції на вибір
за смаком
гірчиця
1-2 ст. ложки
цибуля
1 шт.
гриби
200-250 г
олія
для смаження
майонез
3-4 ст. ложки
чорнослив (або помідори)
100 г (2 шт.)
твердий сир
150-200 г
часник
2-3 зубчика

Процес приготування:

  1. Свинину нарізати на нетовсті шматки, злегка відбити, посолити та поперчити. За бажанням додати спеції. Змастити тонким шаром гірчиці.

  2. Скласти м’ясо у глибоку миску, накрити тарілкою та залишити маринуватися щонайменше на 1 годину.

  3. Цибулю нарізати четвертинками кілець і обсмажити на розігрітій олії до прозорості. Додати нарізані гриби, обсмажувати ще кілька хвилин.

  4. Викласти замариноване м’ясо на деко, зверху рівномірно розподілити цибулево-грибну начинку. Зробити легку сіточку з майонезу. Запікати у духовці за 180°C протягом 40 хвилин.

  5. Якщо чорнослив твердий, залити окропом на кілька хвилин, злити воду, просушити та розрізати навпіл. За відсутності чорносливу використати шматочки свіжих помідорів.

  6. У мисці змішати натертий сир, подрібнений часник та 2 ст. л. майонезу. Добре перемішати.

  7. Через 40 хвилин дістати деко, викласти чорнослив (або помідори), зверху рівномірно розподілити сирну суміш. Повернути у духовку ще на 20 хвилин, доки сир не розплавиться й не стане золотистим.

Смачного!

