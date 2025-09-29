- Дата публікації
-
- Категорія
- Другі страви
- Кількість переглядів
- 242
- Час на прочитання
- 1 хв
"Застільне" м’ясо, від якого не залишається ані крихти: 5 кг на свято зникають за хвилини
Свято неможливе без страв, що стають головними героями застілля. Саме такою є ця соковита м’ясна страва з духовки — її смак ще довго хвалитимуть і згадуватимуть ваші гості.
Найкраще для цієї страви підходить свинина — корейка чи шийка. Саме ці частини залишаються ніжними та соковитими навіть після тривалого запікання. Рецептом поділилися на сайті "Сенсація".
Інгредієнти
- свинина (корейка або шийка)
- 1,5-2 кг
- сіль і чорний мелений перець
- за смаком
- спеції на вибір
- за смаком
- гірчиця
- 1-2 ст. ложки
- цибуля
- 1 шт.
- гриби
- 200-250 г
- олія
- для смаження
- майонез
- 3-4 ст. ложки
- чорнослив (або помідори)
- 100 г (2 шт.)
- твердий сир
- 150-200 г
- часник
- 2-3 зубчика
Процес приготування:
Свинину нарізати на нетовсті шматки, злегка відбити, посолити та поперчити. За бажанням додати спеції. Змастити тонким шаром гірчиці.
Скласти м’ясо у глибоку миску, накрити тарілкою та залишити маринуватися щонайменше на 1 годину.
Цибулю нарізати четвертинками кілець і обсмажити на розігрітій олії до прозорості. Додати нарізані гриби, обсмажувати ще кілька хвилин.
Викласти замариноване м’ясо на деко, зверху рівномірно розподілити цибулево-грибну начинку. Зробити легку сіточку з майонезу. Запікати у духовці за 180°C протягом 40 хвилин.
Якщо чорнослив твердий, залити окропом на кілька хвилин, злити воду, просушити та розрізати навпіл. За відсутності чорносливу використати шматочки свіжих помідорів.
У мисці змішати натертий сир, подрібнений часник та 2 ст. л. майонезу. Добре перемішати.
Через 40 хвилин дістати деко, викласти чорнослив (або помідори), зверху рівномірно розподілити сирну суміш. Повернути у духовку ще на 20 хвилин, доки сир не розплавиться й не стане золотистим.
Смачного!