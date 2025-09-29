"Застільне" м’ясо, від якого не залишається ані крихти: 5 кг на свято зникають за хвилини

Найкраще для цієї страви підходить свинина — корейка чи шийка. Саме ці частини залишаються ніжними та соковитими навіть після тривалого запікання. Рецептом поділилися на сайті "Сенсація".

спеції на вибір за смаком

сіль і чорний мелений перець за смаком

Процес приготування:

Свинину нарізати на нетовсті шматки, злегка відбити, посолити та поперчити. За бажанням додати спеції. Змастити тонким шаром гірчиці.

Скласти м’ясо у глибоку миску, накрити тарілкою та залишити маринуватися щонайменше на 1 годину.

Цибулю нарізати четвертинками кілець і обсмажити на розігрітій олії до прозорості. Додати нарізані гриби, обсмажувати ще кілька хвилин.

Викласти замариноване м’ясо на деко, зверху рівномірно розподілити цибулево-грибну начинку. Зробити легку сіточку з майонезу. Запікати у духовці за 180°C протягом 40 хвилин.

Якщо чорнослив твердий, залити окропом на кілька хвилин, злити воду, просушити та розрізати навпіл. За відсутності чорносливу використати шматочки свіжих помідорів.

У мисці змішати натертий сир, подрібнений часник та 2 ст. л. майонезу. Добре перемішати.