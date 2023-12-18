Заварне тісто на вареники та пельмені: ідеальне, тому що не рветься і не липне до рук

Рецепт ідеального тіста для вареників, пельменів, чебуреків на окропі
Вареники, страву національної української кухні, господині готують часто, солодкі, пісні з різними начинками.
Рецептів приготування тіста для вареників та пельменів безліч — хтось готує на воді, молоці, кефірі тощо. Не всім вдається приготувати тонке тісто, щоб не порвалося під час ліплення і не розвалилося під час варіння
Пропонуємо рецепт ідеального тіста, яке завжди виходить.
Інгредієнти для тіста
- борошно - 3 склянки,
- окріп - 200 мл або одна склянка,
- яйця - 1 шт.
- олія - 3 стол.л,
- сіль — пів чайної ложки.
Приготування тіста для вареників та пельменів
- Просіюємо борошно, краще брати вищої якості.
- Вбиваємо в борошно яйце, перемішуємо. Яйце краще, щоб було не з холодильника, кімнатної температури.
- Вливаємо олію, розмішуємо.
- Обережно вливаємо в борошно окріп, постійно помішуючи тісто. Спочатку, поки вода гаряча, розмішуємо тісто виделкою, а коли трохи охолоне — руками. Навіть якщо тісто буде здаватися занадто рідким або густим, ні борошно, ні воду додавати не потрібно.
- Вимішуємо тісто руками до однорідності. Готове тісто не повинно липнути до рук.
- Накриваємо тісто рушником і залишаємо на десять хвилин.
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