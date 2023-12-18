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Заварне тісто на вареники та пельмені: ідеальне, тому що не рветься і не липне до рук

Час приготування
25 хвилин
Харчова цінність на 100 г
160 ккал
Дата публікації
Перегляди
763
Час на прочитання
1 хв
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Заварне тісто на вареники та пельмені: ідеальне, тому що не рветься і не липне до рук

Заварне тісто на вареники

Рецепт ідеального тіста для вареників, пельменів, чебуреків на окропі

Вареники, страву національної української кухні, господині готують часто, солодкі, пісні з різними начинками. 

Рецептів приготування тіста для вареників та пельменів безліч — хтось готує на воді, молоці, кефірі тощо. Не всім вдається приготувати тонке тісто, щоб не порвалося під час ліплення  і не розвалилося під час варіння

Пропонуємо рецепт ідеального тіста, яке завжди виходить.

Інгредієнти для тіста

  • борошно - 3 склянки,
  • окріп -  200 мл або одна склянка,
  • яйця - 1 шт.
  • олія - 3 стол.л, 
  • сіль —  пів чайної ложки.

Приготування тіста для вареників та пельменів

  • Просіюємо борошно, краще брати вищої якості.
  • Вбиваємо в борошно яйце, перемішуємо. Яйце краще, щоб було не з холодильника, кімнатної температури.
  • Вливаємо олію, розмішуємо.
  • Обережно вливаємо в борошно окріп, постійно помішуючи тісто. Спочатку, поки вода гаряча, розмішуємо  тісто виделкою, а коли трохи охолоне —  руками. Навіть якщо тісто буде здаватися занадто рідким або густим, ні борошно, ні воду додавати не потрібно.
  • Вимішуємо тісто руками до однорідності. Готове тісто не повинно липнути до рук. 
  • Накриваємо тісто рушником і залишаємо на десять хвилин. 

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Дата публікації
Перегляди
763
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