Заварне тісто на вареники та пельмені: ідеальне, тому що не рветься і не липне до рук

Вареники, страву національної української кухні, господині готують часто, солодкі, пісні з різними начинками.

Рецептів приготування тіста для вареників та пельменів безліч — хтось готує на воді, молоці, кефірі тощо. Не всім вдається приготувати тонке тісто, щоб не порвалося під час ліплення і не розвалилося під час варіння

Пропонуємо рецепт ідеального тіста, яке завжди виходить.

Інгредієнти для тіста

борошно - 3 склянки,

окріп - 200 мл або одна склянка,

яйця - 1 шт.

олія - 3 стол.л,

сіль — пів чайної ложки.

Приготування тіста для вареників та пельменів

Просіюємо борошно, краще брати вищої якості.

Вбиваємо в борошно яйце, перемішуємо. Яйце краще, щоб було не з холодильника, кімнатної температури.

Вливаємо олію, розмішуємо.

Обережно вливаємо в борошно окріп, постійно помішуючи тісто. Спочатку, поки вода гаряча, розмішуємо тісто виделкою, а коли трохи охолоне — руками. Навіть якщо тісто буде здаватися занадто рідким або густим, ні борошно, ні воду додавати не потрібно.

Вимішуємо тісто руками до однорідності. Готове тісто не повинно липнути до рук.

Накриваємо тісто рушником і залишаємо на десять хвилин.

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