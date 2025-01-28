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Значно смачніше за картоплю фрі: золотисті кульки, які "розлітаються" зі столу миттєво

Час приготування
20 хвилин
Харчова цінність на 100 г
443 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
343
Час на прочитання
2 хв
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Значно смачніше за картоплю фрі: золотисті кульки, які "розлітаються" зі столу миттєво

Золотисті картопляні кульки: рецепт / Фото: Фото з відкритих джерел

Часом звичні методи приготування картоплі перестають приносити радість, і хочеться чогось новенького. Тому, якщо картопля фрі здається занадто банальною, спробуйте зробити ці смачні, хрусткі золотисті кульки.

Ми впевнені, що їхня м’якість і хрустка скоринка вам сподобаються. А ще, готувати їх дуже швидко і просто.

Інгредієнти

картопля
500 г
борошно
5 ст. ложок
сіль
за смаком
моцарела
70 г
яйця (для кляру)
2 шт.
молоко (для кляру)
90 мл
борошно (для кляру)
125 г
панірувальні сухарі
100 г
олія
залежно від обраного посуду

Процес приготування:

  1. Очистіть картоплю та наріжте її на кубики, щоб вона швидше зварилась. Варіть до м’якості, після чого злийте воду, додайте борошно і сіль, а потім ретельно розімніть до гладкої консистенції. Пюре має вийти густим і еластичним.
  2. Поки картопля вариться, приготуйте кляр — змішайте яйця з молоком і борошном, збивши все до однорідної маси.
  3. Після того як картопля трохи охолоне, візьміть невелику порцію картопляної маси, сформуйте плоский коржик і покладіть в середину кубик моцарели. Обгорніть сир картоплею, щоб вийшла щільна кулька. Потім кожну кульку обмокніть у кляр і обваляйте в панірувальних сухарях.
  4. Нагрійте достатньо олії в глибокій сковороді або фритюрниці, і обережно опускайте кульки в гарячу олію. Смажте до золотистої скоринки, а готові кульки викладіть на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру.

Золотисті кульки найкраще подавати з улюбленими соусами, такими як часниковий, томатний або медово-гірчичний. Додайте свіжий салат, і ви отримаєте смачну та поживну вечерю. Смачного!

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