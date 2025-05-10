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- Другі страви
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"Золото", а не рецепт: як приготувати курячу печінку, щоб було 100% смачно
Смачна запіканка з курячої печінки на сковороді стане чудовим доповненням щоденного раціону чи святкового столу.
Цю страву з курячої печінки дуже просто готувати. Вона ідеально підійде як для сніданку, так і для вечері.
Інгредієнти
- куряча печінка
- 500 г
- цибулина
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- сирі яйця
- 3 шт.
- варені яйця
- 3 шт.
- зелена цибуля
- пучок
- соєвий соус
- 1 ст. ложка
- сіль
- ½ ч. ложки
- перець
- 1/3 ч. ложки
- рисове борошно
- 1 ст. ложка
- твердий сир
- 20 г
- олія
- для смаження
Процес приготування:
Печінку потрібно відварити протягом 5 хвилин після закипання. Процідити через сито.
Розігріти сковороду, налити олію, викласти нарізану кубиками цибулю, посмажити до напівготовності. Додати натерту моркву і смажити до готовності.
Вбити в миску три яйця, перемішати вінчиком. Додати нарізану зелену цибулю і нарізані кубиком варені яйця.
До цибулі з морквою влити соєвий соус, перемішувати 1 хвилину і зняти з вогню. Додати овочі до яєчної маси.
Додати нарізану на дрібні шматочки печінку, посолити і поперчити. Додати рисове борошно, все добре перемішати.
Викласти все в добре розігріту сковороду, змащену олією. Розрівняти, накрити кришкою, готувати 20-25 хвилин.
Смачного!