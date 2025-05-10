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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Другі страви
Кількість переглядів
134
Час на прочитання
1 хв

"Золото", а не рецепт: як приготувати курячу печінку, щоб було 100% смачно

Смачна запіканка з курячої печінки на сковороді стане чудовим доповненням щоденного раціону чи святкового столу.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
55 хвилин
Харчова цінність на 100 г
115 ккал
Куряча печінка: рецепт

Куряча печінка: рецепт / © Фото з відкритих джерел

Цю страву з курячої печінки дуже просто готувати. Вона ідеально підійде як для сніданку, так і для вечері.

Інгредієнти

куряча печінка
500 г
цибулина
1 шт.
морква
1 шт.
сирі яйця
3 шт.
варені яйця
3 шт.
зелена цибуля
пучок
соєвий соус
1 ст. ложка
сіль
½ ч. ложки
перець
1/3 ч. ложки
рисове борошно
1 ст. ложка
твердий сир
20 г
олія
для смаження

Процес приготування:

  1. Печінку потрібно відварити протягом 5 хвилин після закипання. Процідити через сито.

  2. Розігріти сковороду, налити олію, викласти нарізану кубиками цибулю, посмажити до напівготовності. Додати натерту моркву і смажити до готовності.

  3. Вбити в миску три яйця, перемішати вінчиком. Додати нарізану зелену цибулю і нарізані кубиком варені яйця.

  4. До цибулі з морквою влити соєвий соус, перемішувати 1 хвилину і зняти з вогню. Додати овочі до яєчної маси.

  5. Додати нарізану на дрібні шматочки печінку, посолити і поперчити. Додати рисове борошно, все добре перемішати.

  6. Викласти все в добре розігріту сковороду, змащену олією. Розрівняти, накрити кришкою, готувати 20-25 хвилин.

Смачного!

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Дата публікації
Кількість переглядів
134
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