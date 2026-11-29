Бельгійські вафлі з гарбузом

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Гарбуз — один з найпопулярніших продуктів восени. Попри низьку калорійність (всього 26 ккал на 100 г продукту), гарбуз чудово насичує завдяки високому вмісту клітковини.

З цього суперфуду можна приготувати і суп, і оладки, і смаколики. А для любителів вафель на сніданок пропонуємо простий рецепт страви.

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Інгредієнти:

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2 яйця

60 г. цукру

300 мл. молока

300 г. печеного гарбуза (пюре)

50 г. вершкового масла

200-250 г. борошна

0,5 ч. л. кориці

1 ч. л. розпушувача

1 ч. л. соди

Спосіб приготування

Яйця збийте з цукром за допомогою вінчика. Вилийте молоко й перемішайте. Поєднайте з пюре з печеного чи відвареного гарбуза та ще раз перемішайте до однорідності.

До гарбузової маси додайте розтоплене вершкове масло, 200 г борошна, корицю, розпушувач та соду. Перемішайте ложкою та оцініть консистенцію тіста. Якщо воно рідкувате, додайте ще 50 г борошна.

Розігрійте вафельницю та змастіть її вершковим маслом. Готуйте гарбузові вафлі до золотистої скоринки — приблизно 4-6 хвилин.

Гарбузові вафлі можна подавати зі сметаною, медом або згущівкою.

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Раніше ми писали про три незвичайні страви на вечерю з гарбуза. Більше про це читайте у новині.

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