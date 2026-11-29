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- Їжа
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Гарбузова лихоманка: як приготувати ідеальні бельгійські вафлі
Такі вафлі чудово смакуватимуть як до кави, так і до чаю.
Гарбуз — один з найпопулярніших продуктів восени. Попри низьку калорійність (всього 26 ккал на 100 г продукту), гарбуз чудово насичує завдяки високому вмісту клітковини.
З цього суперфуду можна приготувати і суп, і оладки, і смаколики. А для любителів вафель на сніданок пропонуємо простий рецепт страви.
Інгредієнти:
2 яйця
60 г. цукру
300 мл. молока
300 г. печеного гарбуза (пюре)
50 г. вершкового масла
200-250 г. борошна
0,5 ч. л. кориці
1 ч. л. розпушувача
1 ч. л. соди
Спосіб приготування
Яйця збийте з цукром за допомогою вінчика. Вилийте молоко й перемішайте. Поєднайте з пюре з печеного чи відвареного гарбуза та ще раз перемішайте до однорідності.
До гарбузової маси додайте розтоплене вершкове масло, 200 г борошна, корицю, розпушувач та соду. Перемішайте ложкою та оцініть консистенцію тіста. Якщо воно рідкувате, додайте ще 50 г борошна.
Розігрійте вафельницю та змастіть її вершковим маслом. Готуйте гарбузові вафлі до золотистої скоринки — приблизно 4-6 хвилин.
Гарбузові вафлі можна подавати зі сметаною, медом або згущівкою.
Раніше ми писали про три незвичайні страви на вечерю з гарбуза. Більше про це читайте у новині.