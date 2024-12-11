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Капуста в пакеті: готувати одне задоволення, а смак — ні з чим не порівняти

Капуста в пакеті: готувати одне задоволення, а смак — ні з чим не порівняти

Капуста в пакеті

Як приготувати капусту, щоб не тушкувати і не смажити.

Що приготувати з капусти, щоб було смачно та швидко? Можна потушкувати на сковорідці, а можна запекти в духовці — в пакеті. Обов'язково спробуйте, адже готувати таку капусту одне задоволення — поставити в духовку і все. Головне, не забути вчасно витягнути. А смак капусти в пакеті — просто приголомшливий, зовсім не схожий на смажену або тушковану капусту.

Як приготувати капусту — запекти в духовці у пакеті

Отже, щоб приготувати капусту в пакеті, нашаткуймо її соломкою. Якщо капуста жорстка, потрібно пом'яти її руками.

  • Для пів кілограма капусти беремо цибулину середнього розміру, ріжемо кубиками, невелику моркву натремо на великій тертці. Додаємо сіль, чорний мелений перець на смак та 4 ст. л олії. Все перемішуємо.
  • Капусту з інгредієнтами кладемо у рукав для запікання або пакет, додаємо лавровий лист, закріплюємо краї.
  • Кладемо у розігріту духовку і готуємо за 200 градусів 30-40 хвилин.
  • За бажанням посеред процесу капусту можна витягнути, щоб потрусити для рівномірного приготування.

Дістаємо із духовки — капуста готова. 

Капуста в пакеті є чудовим гарніром, а якщо додати до неї, наприклад, обсмажені ковбаски або м'ясо, то вийде повноцінна друга страва. У холодному вигляді така капуста є чудовою закускою, а для пиріжків — це просто незамінна начинка.

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