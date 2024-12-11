Капуста в пакеті: готувати одне задоволення, а смак — ні з чим не порівняти

Як приготувати капусту, щоб не тушкувати і не смажити.

Що приготувати з капусти, щоб було смачно та швидко? Можна потушкувати на сковорідці, а можна запекти в духовці — в пакеті. Обов'язково спробуйте, адже готувати таку капусту одне задоволення — поставити в духовку і все. Головне, не забути вчасно витягнути. А смак капусти в пакеті — просто приголомшливий, зовсім не схожий на смажену або тушковану капусту.

Як приготувати капусту — запекти в духовці у пакеті

Отже, щоб приготувати капусту в пакеті, нашаткуймо її соломкою. Якщо капуста жорстка, потрібно пом'яти її руками.

Для пів кілограма капусти беремо цибулину середнього розміру, ріжемо кубиками, невелику моркву натремо на великій тертці. Додаємо сіль, чорний мелений перець на смак та 4 ст. л олії. Все перемішуємо.

Капусту з інгредієнтами кладемо у рукав для запікання або пакет, додаємо лавровий лист, закріплюємо краї.

Кладемо у розігріту духовку і готуємо за 200 градусів 30-40 хвилин.

За бажанням посеред процесу капусту можна витягнути, щоб потрусити для рівномірного приготування.

Дістаємо із духовки — капуста готова.

Капуста в пакеті є чудовим гарніром, а якщо додати до неї, наприклад, обсмажені ковбаски або м'ясо, то вийде повноцінна друга страва. У холодному вигляді така капуста є чудовою закускою, а для пиріжків — це просто незамінна начинка.

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