Картопля із заправкою з бринзи та оливок: рецепт ефектного гарніру

Відварена картопля – улюблений багатьма коренеплід. Все дуже просто: потрібно очистити її та відварити. Приготувати заправку із бринзи, лимонного соку. Викласти на картоплю, потім прикрасити оливками та зеленню.
Інгредієнти
- картопля
- 8 шт.
- бринза
- 150 г
- оливки без кісточок
- 100 г
- лимонний сік
- 1 ст. л.
- сметана
- 3 ст. л.
- вершкове масло
- 70 г
- зелень (петрушка, кріп)
- сіль
- Картоплю очистіть та вимийте. Зваріть до готовності 20 хвилин, рідину злийте. Додайте вершкове масло, закрийте кришкою і струсіть, щоб масло розподілилося по картоплі.
- Для заправки: в миску викладіть бринзу, натерту на дрібній тертці, лимонний сік, сметану. Посоліть та перемішайте до однорідної маси.
- На блюдо викладіть гарячу картоплю, зверху розподіліть заправку. Посипте зеленню та прикрасьте цілими оливками.
Поради:
- Якщо бринза дуже щільна, додайте ще сметани.
- Оливки використовуйте будь-які.
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