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Картопля із заправкою з бринзи та оливок: рецепт ефектного гарніру

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
276 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
428
Час на прочитання
1 хв
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Картопля із заправкою з бринзи та оливок: рецепт ефектного гарніру

Картопля із заправкою з бринзи та оливок / Фото: Credits

Відварена картопля – улюблений багатьма коренеплід. Все дуже просто: потрібно очистити її та відварити. Приготувати заправку із бринзи, лимонного соку. Викласти на картоплю, потім прикрасити оливками та зеленню.

Інгредієнти

картопля
8 шт.
бринза
150 г
оливки без кісточок
100 г
лимонний сік
1 ст. л.
сметана
3 ст. л.
вершкове масло
70 г
зелень (петрушка, кріп)
сіль
  1. Картоплю очистіть та вимийте. Зваріть до готовності 20 хвилин, рідину злийте. Додайте вершкове масло, закрийте кришкою і струсіть, щоб масло розподілилося по картоплі.
  2. Для заправки: в миску викладіть бринзу, натерту на дрібній тертці, лимонний сік, сметану. Посоліть та перемішайте до однорідної маси.
  3. На блюдо викладіть гарячу картоплю, зверху розподіліть заправку. Посипте зеленню та прикрасьте цілими оливками.

Поради:

  • Якщо бринза дуже щільна, додайте ще сметани.
  • Оливки використовуйте будь-які.

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