Ось як готують картопляне пюре в Німеччині: оригінальний рецепт зі звичайних інгредієнтів

Картопляне пюре — це популярний гарнір. У кожної людини та навіть нації існують свої секрети приготування цієї смачної страви. Ось так, наприклад, готують картопляне пюре у Німеччині.

Картопля є основою багатьох страв в різних куточках світу. В німецькій кухні цей овоч займає особливе місце. Тут готують чимало різних страв з картоплі. Але, безсумнівно, картопляне пюре завжди залишається поза конкуренцією.

Щоб приготувати ідеальне картопляне пюре, вам не знадобляться екзотичні інгредієнти, тут справа більше в самому процесі приготування. Отже, ось які інгредієнти потрібно взяти:

Інгредієнти картопля 1 кг вершкове масло 50 г олія 30 г лавровий лист 2 шт запашний перець 5 горошин спеції до картоплі за смаком сіль за смаком вода 500 мл

Етапи приготування та особливості: