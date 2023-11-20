Ось як готують картопляне пюре в Німеччині: оригінальний рецепт зі звичайних інгредієнтів

Картопляне пюре — це популярний гарнір. У кожної людини та навіть нації існують свої секрети приготування цієї смачної страви. Ось так, наприклад, готують картопляне пюре у Німеччині.
Картопля є основою багатьох страв в різних куточках світу. В німецькій кухні цей овоч займає особливе місце. Тут готують чимало різних страв з картоплі. Але, безсумнівно, картопляне пюре завжди залишається поза конкуренцією.
Щоб приготувати ідеальне картопляне пюре, вам не знадобляться екзотичні інгредієнти, тут справа більше в самому процесі приготування. Отже, ось які інгредієнти потрібно взяти:
Інгредієнти
- картопля
- 1 кг
- вершкове масло
- 50 г
- олія
- 30 г
- лавровий лист
- 2 шт
- запашний перець
- 5 горошин
- спеції до картоплі
- за смаком
- сіль
- за смаком
- вода
- 500 мл
Етапи приготування та особливості:
- Шлях до приготування ідеального картопляного пюре починається з правильної підготовки картоплі. Її потрібно ретельно промити і почистити. Потім нарізати на кубики середнього розміру.
- Візьміть велику каструлю, на дно викладіть вершкове масло і влийте олії. Поставте на маленький вогонь і зачекайте, щоб масло та олія підігрілися. Тепер можна додати нарізану картоплю.
- Посипте її ароматними спеціями, сіллю, додайте лаврові листи та горошини перцю. Обсмажте до золотистої скоринки. Саме в цьому і полягає основний секрет приготування.
- Коли картопля підрум'янилася, можна додати воду. Каструлю прикрийте кришкою і доведіть картоплю до готовності.
- Коли картопля стане м'якою, не поспішайте виливати всю воду. Залиште невелику кількість на дні і приступайте до пюрування. Густоту страви можна регулювати за допомогою курячого чи овочевого бульйону.