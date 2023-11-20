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Ось як готують картопляне пюре в Німеччині: оригінальний рецепт зі звичайних інгредієнтів

Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
101 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
484
Час на прочитання
2 хв
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Ось як готують картопляне пюре в Німеччині: оригінальний рецепт зі звичайних інгредієнтів

Як приготувати ідеальне картопляне пюре за німецьким рецептом / Фото: pixabay.com

Картопляне пюре — це популярний гарнір. У кожної людини та навіть нації існують свої секрети приготування цієї смачної страви. Ось так, наприклад, готують картопляне пюре у Німеччині.

Картопля є основою багатьох страв в різних куточках світу. В німецькій кухні цей овоч займає особливе місце. Тут готують чимало різних страв з картоплі. Але, безсумнівно, картопляне пюре завжди залишається поза конкуренцією.

Щоб приготувати ідеальне картопляне пюре, вам не знадобляться екзотичні інгредієнти, тут справа більше в самому процесі приготування. Отже, ось які інгредієнти потрібно взяти:

Інгредієнти

картопля
1 кг
вершкове масло
50 г
олія
30 г
лавровий лист
2 шт
запашний перець
5 горошин
спеції до картоплі
за смаком
сіль
за смаком
вода
500 мл

Етапи приготування та особливості:

  1. Шлях до приготування ідеального картопляного пюре починається з правильної підготовки картоплі. Її потрібно ретельно промити і почистити. Потім нарізати на кубики середнього розміру.
  2. Візьміть велику каструлю, на дно викладіть вершкове масло і влийте олії. Поставте на маленький вогонь і зачекайте, щоб масло та олія підігрілися. Тепер можна додати нарізану картоплю.
  3. Посипте її ароматними спеціями, сіллю, додайте лаврові листи та горошини перцю. Обсмажте до золотистої скоринки. Саме в цьому і полягає основний секрет приготування.
  4. Коли картопля підрум'янилася, можна додати воду. Каструлю прикрийте кришкою і доведіть картоплю до готовності.
  5. Коли картопля стане м'якою, не поспішайте виливати всю воду. Залиште невелику кількість на дні і приступайте до пюрування. Густоту страви можна регулювати за допомогою курячого чи овочевого бульйону.

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Дата публікації
Перегляди
484
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