Пюрешка, до якої не потрібна котлетка: оригінальний рецепт від Ектора Хіменес-Браво

Український та канадський шеф-кухар поділився з підписниками в Instagram рецептом картопляного пюре, яке можна подавати як основну страву.
Інгредієнти
- картопля
- 500 г
- вершкове масло
- 50 г
- молоко
- 50 мл
- голівка часнику
- 1 шт
- олія
- 20 мл
- зелень кропу свіжа
- 10 гр
- сіль
- У голівки часнику зріжте верхівку, оголивши зубчики. Покладіть її у фольгу, збризніть олією, посоліть, загорніть та запікайте 15-20 хв у розігрітій на 180°С духовці.
- Відварену картоплю вичавіть через прес, а потім протріть через сито. Перекладіть у сотейник і варіть на малому вогні, поступово додавайте масло й олію, постійно помішуючи за принципом заварного крему.
- Зніміть з вогню, додайте молоко та ретельно перемішайте.
- Додайте запечений часник та зелень, ще раз перемішайте.
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