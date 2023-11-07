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Пюрешка, до якої не потрібна котлетка: оригінальний рецепт від Ектора Хіменес-Браво

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
746 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
283
Час на прочитання
1 хв
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Пюрешка, до якої не потрібна котлетка: оригінальний рецепт від Ектора Хіменес-Браво

Картопляне пюре з часником / Фото: Getty Images

Український та канадський шеф-кухар поділився з підписниками в Instagram рецептом картопляного пюре, яке можна подавати як основну страву.

Інгредієнти

картопля
500 г
вершкове масло
50 г
молоко
50 мл
голівка часнику
1 шт
олія
20 мл
зелень кропу свіжа
10 гр
сіль
  1. У голівки часнику зріжте верхівку, оголивши зубчики. Покладіть її у фольгу, збризніть олією, посоліть, загорніть та запікайте 15-20 хв у розігрітій на 180°С духовці.
  2. Відварену картоплю вичавіть через прес, а потім протріть через сито. Перекладіть у сотейник і варіть на малому вогні, поступово додавайте масло й олію, постійно помішуючи за принципом заварного крему.
  3. Зніміть з вогню, додайте молоко та ретельно перемішайте.
  4. Додайте запечений часник та зелень, ще раз перемішайте.

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Дата публікації
Перегляди
283
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