Розсипчаста червона сочевиця: рецепт для мікрохвильової печі

Такий спосіб приготування дозволяє сочевиці не перетворити її на кашу. Подавайте як на гарнір або використовуйте для салатів.
Інгредієнти
- сочевиця червона
- 150 г
- вода
- 250 г
- сіль
- 0,5 ч. л.
- Зерна червоної сочевиці добре промийте під струменем холодної води.
- Викладіть у скляний посуд, який призначений для мікрохвильової печі.
- Влийте гарячу воду і відправте до мікрохвильової печі на сім хвилин, не накриваючи кришкою, на сильний режим 900-1000 Вт.
Поради:
- Якщо потужність вашої мікрохвильової печі менша, то час готування збільшіть на дві хвилини.
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