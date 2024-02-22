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Розсипчаста червона сочевиця: рецепт для мікрохвильової печі

Час приготування
15 хвилин
Харчова цінність на 100 г
358 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
57
Час на прочитання
1 хв
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Розсипчаста червона сочевиця: рецепт для мікрохвильової печі

Розсипчаста червона сочевиця / Фото: Credits

Такий спосіб приготування дозволяє сочевиці не перетворити її на кашу. Подавайте як на гарнір або використовуйте для салатів.

Інгредієнти

сочевиця червона
150 г
вода
250 г
сіль
0,5 ч. л.
  1. Зерна червоної сочевиці добре промийте під струменем холодної води.
  2. Викладіть у скляний посуд, який призначений для мікрохвильової печі.
  3. Влийте гарячу воду і відправте до мікрохвильової печі на сім хвилин, не накриваючи кришкою, на сильний режим 900-1000 Вт.

Поради:

  • Якщо потужність вашої мікрохвильової печі менша, то час готування збільшіть на дві хвилини.

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