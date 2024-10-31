Смачний і простий гарнір до будь-якої страви: як приготувати квасолю з цибулею

Квасоля містить багато рослинного білка, який дуже добре засвоюється організмом. А тому такий гарнір стане чудовим варіантом для обіду або вечері.

Дуже важливо додати страви з квасолі до свого щоденного раціону, тому що вчені давно вже визначили, що цей продукт дуже ефективно бореться з діабетом і серцево-судинними захворюваннями.

Інгредієнти квасоля 2/3 склянки вода 2 склянки цибуля 3 шт. томатна паста 3 ст. ложки часник, мелетий чорний перець, сіль за смаком олія за смаком

Процес приготування:

Квасолю обов'язково замочуєте на ніч. Вранці її потрібно відварити, а рідину, в якій готувалася квасоля, злити. Цибуля нарізається кільцями, обсмажується в олії до золотистого кольору. Перчиться і солиться. Викладаєте у форму шарами: квасоля, а потім цибуля. Останній шар повинен бути з квасолі. Рідину, в якій варилася квасоля, змішуєте з томатною пастою, поливаєте зверху страву. Запікаєте в розігрітій до 250 градусів духовці 20 хвилин.

Смачного!