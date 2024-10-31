Смачний і простий гарнір до будь-якої страви: як приготувати квасолю з цибулею

Квасоля містить багато рослинного білка, який дуже добре засвоюється організмом. А тому такий гарнір стане чудовим варіантом для обіду або вечері.
Дуже важливо додати страви з квасолі до свого щоденного раціону, тому що вчені давно вже визначили, що цей продукт дуже ефективно бореться з діабетом і серцево-судинними захворюваннями.
Інгредієнти
- квасоля
- 2/3 склянки
- вода
- 2 склянки
- цибуля
- 3 шт.
- томатна паста
- 3 ст. ложки
- часник, мелетий чорний перець, сіль
- за смаком
- олія
- за смаком
Процес приготування:
- Квасолю обов'язково замочуєте на ніч. Вранці її потрібно відварити, а рідину, в якій готувалася квасоля, злити.
- Цибуля нарізається кільцями, обсмажується в олії до золотистого кольору. Перчиться і солиться.
- Викладаєте у форму шарами: квасоля, а потім цибуля. Останній шар повинен бути з квасолі.
- Рідину, в якій варилася квасоля, змішуєте з томатною пастою, поливаєте зверху страву.
- Запікаєте в розігрітій до 250 градусів духовці 20 хвилин.
Смачного!