Категорія
Гарніри
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Смачний і простий гарнір до будь-якої страви: як приготувати квасолю з цибулею

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
110 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
267
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Смачний і простий гарнір до будь-якої страви: як приготувати квасолю з цибулею

Запечена квасоля з цибулею в томатному соусі / Фото: Фото з відкритих джерел

Квасоля містить багато рослинного білка, який дуже добре засвоюється організмом. А тому такий гарнір стане чудовим варіантом для обіду або вечері.

Дуже важливо додати страви з квасолі до свого щоденного раціону, тому що вчені давно вже визначили, що цей продукт дуже ефективно бореться з діабетом і серцево-судинними захворюваннями.

Інгредієнти

квасоля
2/3 склянки
вода
2 склянки
цибуля
3 шт.
томатна паста
3 ст. ложки
часник, мелетий чорний перець, сіль
за смаком
олія
за смаком

Процес приготування:

  1. Квасолю обов'язково замочуєте на ніч. Вранці її потрібно відварити, а рідину, в якій готувалася квасоля, злити.
  2. Цибуля нарізається кільцями, обсмажується в олії до золотистого кольору. Перчиться і солиться.
  3. Викладаєте у форму шарами: квасоля, а потім цибуля. Останній шар повинен бути з квасолі.
  4. Рідину, в якій варилася квасоля, змішуєте з томатною пастою, поливаєте зверху страву. 
  5. Запікаєте в розігрітій до 250 градусів духовці 20 хвилин.

Смачного!

Повʼязані теми:

Наступна публікація