Стейки з цвітної капусти з грибами й сиром у духовці: рецепт корисного гарніру

Якщо ви не знаєте, як оригінально подати цвітну капусту з грибами й сиром, цей рецепт для вас. Соковитий стейк з апетитною скоринкою можна приготувати не лише з риби та м'яса, але і з цвітної капусти. Страва дуже корисна, смачна та легка.