Стейки з цвітної капусти з грибами й сиром у духовці: рецепт корисного гарніру

Якщо ви не знаєте, як оригінально подати цвітну капусту з грибами й сиром, цей рецепт для вас. Соковитий стейк з апетитною скоринкою можна приготувати не лише з риби та м'яса, але і з цвітної капусти. Страва дуже корисна, смачна та легка.
Інгредієнти
- капуста цвітна
- 1 качан
- печериці
- 150 г
- сир твердий
- 150 г
- часник
- 1 зубок
- перець чорний мелений
- паприка солодка мелена
- 1 ч. л.
- олія оливкова
- 1 ст. л.
- олія рослинна
- 1 ст. л.
- сіль
- Цвітну капусту промийте та обсушіть. Обріжте листя й основу качана. Наріжте вздовж слайсами завтовшки 2,5–3 см.
- Гриби вимийте і наріжте пластинами. Часник очистьте і роздавіть ножем. Обсмажте гриби з часником на сковороді з олією до золотистого кольору. Часник видаліть.
- В невеликій мисці змішайте оливкову олію, солодку паприку, перець і сіль. Перемішайте.
- На деко, застелене пергаментом, викладіть капустяні стейки. Змастіть кожен шматочок сумішшю з оливкової олії та спецій. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин.
- Дістаньте капустяні стейки з духовки, викладіть на них гриби і посипте сиром, натертим на великій тертці. Знову покладіть до духовки та запікайте ще 10 хвилин до золотистого кольору.
Поради:
- Свіжий часник можна замінити сушеним.
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