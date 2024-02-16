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Стейки з цвітної капусти з грибами й сиром у духовці: рецепт корисного гарніру

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
160 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
122
Час на прочитання
1 хв
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Стейки з цвітної капусти з грибами й сиром у духовці: рецепт корисного гарніру

Стейки з цвітної капусти / Фото: Credits

Якщо ви не знаєте, як оригінально подати цвітну капусту з грибами й сиром, цей рецепт для вас. Соковитий стейк з апетитною скоринкою можна приготувати не лише з риби та м'яса, але і з цвітної капусти. Страва дуже корисна, смачна та легка.

Інгредієнти

капуста цвітна
1 качан
печериці
150 г
сир твердий
150 г
часник
1 зубок
перець чорний мелений
паприка солодка мелена
1 ч. л.
олія оливкова
1 ст. л.
олія рослинна
1 ст. л.
сіль
  1. Цвітну капусту промийте та обсушіть. Обріжте листя й основу качана. Наріжте вздовж слайсами завтовшки 2,5–3 см.
  2. Гриби вимийте і наріжте пластинами. Часник очистьте і роздавіть ножем. Обсмажте гриби з часником на сковороді з олією до золотистого кольору. Часник видаліть.
  3. В невеликій мисці змішайте оливкову олію, солодку паприку, перець і сіль. Перемішайте.
  4. На деко, застелене пергаментом, викладіть капустяні стейки. Змастіть кожен шматочок сумішшю з оливкової олії та спецій. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин.
  5. Дістаньте капустяні стейки з духовки, викладіть на них гриби і посипте сиром, натертим на великій тертці. Знову покладіть до духовки та запікайте ще 10 хвилин до золотистого кольору.

Поради:

  • Свіжий часник можна замінити сушеним.

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