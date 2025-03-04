В чому секрет смачної тушкованої капусти: обов'язково додайте до страви цей інгредієнт

Тушкована капуста – популярна страва серед українців, яка підкорює насиченим смаком, ситністю та апетитним виглядом. Щоб зробити її ще смачнішою, варто доповнити страву пікантним соусом із аджики та сметани – це додасть ніжності й виразного аромату.