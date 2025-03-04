В чому секрет смачної тушкованої капусти: обов'язково додайте до страви цей інгредієнт

Тушкована капуста – популярна страва серед українців, яка підкорює насиченим смаком, ситністю та апетитним виглядом. Щоб зробити її ще смачнішою, варто доповнити страву пікантним соусом із аджики та сметани – це додасть ніжності й виразного аромату.
Рецепт соковитої тушкованої капусти з пікантним соусом на основі аджики поділилася фудблогерка @pan_fartuh в Instagram. Завдяки цьому методу страва виходить ніжною та ароматною, без жодного натяку на сухість.
Інгредієнти
- капуста
- 700 г
- м'ясо
- 400-500 г
- цибуля
- 1-2 шт.
- морква
- 1-2 шт.
- томатна паста
- 1,5 ст. ложки
- сіль, перець, хмелі-сунелі
- за смаком
- сметана
- 250 г
- кріп
- пучок
- кавказька аджика
- 1 ч. ложка
Процес приготування:
- М'ясо порізати на маленькі шматочки, схожі на розмір горіха.
- У чавун налити олію, викладати м'ясо, коли олія добре розігріється.
- Коли м'ясо рівномірно підсмажиться з усіх боків, додати нарізану цибулю та терту моркву.
- Зменшити вогонь до середнього і готувати 5 хвилин.
- Додати капусту і тушкувати все разом 30 хвилин, періодично помішуючи кожні 5 хвилин.
Смачного!
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