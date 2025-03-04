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В чому секрет смачної тушкованої капусти: обов'язково додайте до страви цей інгредієнт

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
114 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
1153
Час на прочитання
1 хв
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В чому секрет смачної тушкованої капусти: обов'язково додайте до страви цей інгредієнт

В чому секрет смачної тушкованої капусти / Фото: Фото з відкритих джерел

Тушкована капуста – популярна страва серед українців, яка підкорює насиченим смаком, ситністю та апетитним виглядом. Щоб зробити її ще смачнішою, варто доповнити страву пікантним соусом із аджики та сметани – це додасть ніжності й виразного аромату.

Рецепт соковитої тушкованої капусти з пікантним соусом на основі аджики поділилася фудблогерка @pan_fartuh в Instagram. Завдяки цьому методу страва виходить ніжною та ароматною, без жодного натяку на сухість.

Інгредієнти

капуста
700 г
м'ясо
400-500 г
цибуля
1-2 шт.
морква
1-2 шт.
томатна паста
1,5 ст. ложки
сіль, перець, хмелі-сунелі
за смаком
сметана
250 г
кріп
пучок
кавказька аджика
1 ч. ложка

Процес приготування:

  1. М'ясо порізати на маленькі шматочки, схожі на розмір горіха.
  2. У чавун налити олію, викладати м'ясо, коли олія добре розігріється.
  3. Коли м'ясо рівномірно підсмажиться з усіх боків, додати нарізану цибулю та терту моркву.
  4. Зменшити вогонь до середнього і готувати 5 хвилин.
  5. Додати капусту і тушкувати все разом 30 хвилин, періодично помішуючи кожні 5 хвилин.

Смачного!

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