Хліб довго не черствітиме та не запліснявіє навіть у спеку: зберігайте його лише так

Хліб не зачерствіє та не запліснявіє, якщо дотримуватися цих простих рекомендацій.

Що може бути прекраснішим, ніж аромат свіжого хрусткого хліба. Напевно для кожної української родини хліб має сакральне значення. Його шанували на нашій землі ще споконвіку, він був символом достатку та благополуччя для наших дідів-прадідів. Сьогодні він не менш важливий, і ми залюбки практично кожного дня їмо смачні булочки та свіжий хліб. Але через декілька днів на ньому чомусь з’являються негарні білі та кольорові плямки цвілі. Як найдовше зберегти смак та якість хліба – читайте далі.

Причини появи цвілі

Непридатні для зберігання хліба температура та вологість повітря у приміщенні. Якщо температура перевищує 25%, а вологість повітря становить 65-85%, то цвіль з’являється з досить великою швидкістю.

Зберігання хлібобулочних виробів у поліетиленових пакетах. Оскільки в них відсутня вентиляція, цвіль та грибок дуже швидко розповсюджуються по поверхні хліба.

Потрапляння на хліб пліснявих грибів після випікання. Це стосується виробничих приміщень, де знаходиться хліб, призначений для вторинної переробки.

Як правильно зберігати хліб на кухні

Для тривалого зберігання хліб можна покласти в холодильник: він буде придатним до вживання навіть через тиждень. Але хліб може увібрати в себе запах інших продуктів, які лежатимуть поряд, і буде завжди холодним.

Тканинна торбинка – також чудовий варіант для зберігання хліба. Тканина повинна бути з льону чи бавовни, можна пошити такий мішечок самостійно. Торбинку з хлібом варто зберігати у добре провітрюваному місці та щільно її зав’язувати.

Найпоширеніший та найзручніший варіант зберігання хлібобулочних виробів – це хлібниця. А ще вона буде гарним аксесуаром для вашої кухні. Хлібницю можна вибрати дерев’яну, металеву, пластикову чи бамбукову.

Ще зберігають хліб в емальованому та керамічному посуді. Такий вид зберігання найкраще підходить для житньої випічки. Посуд повинен бути сухим, туди потрібно покласти яблуко, тоді хліб зберігатиметься від цвілі до п’яти днів.

Що потрібно робити, щоб хліб не пліснявів?

Хліб домашній чи магазинний пліснявіє вже на четвертий-п’ятий день. Цьому можна запобігти, якщо дотримуватися кількох простих порад.

Чорний та білий хліб варто зберігати окремо чи в різних зонах. Хлібницю та ножі регулярно обробляйте оцтом. Кладіть хліб у холодильник, так він довше зберігатиметься. Ще можна заморозити хліб, але не більше, ніж на один місяць.

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