Хочете приготувати смачні спагеті — не ламайте їх перед варінням

Спагеті — смачний продукт, який можна приготувати різними способами. Однак багато людей припускаються помилки під час варіння. Річ у тім, що їх не можна ламати. Читайте в матеріалі ТСН.ua, як варити спагеті правильно.

У виданні Sante Plus пояснили, чому не можна ламати спагеті перед варінням.

Для італійців приготування спагеті можна назвати справжнім мистецтвом. Кожен у цій країні знає, що потрібно використовувати особливу техніку. Так, наприклад, згідно з італійською традицією, не можна ламати спагеті перед тим, як кинути їх до киплячої води.

Чому не варто ламати спагеті перед варінням

Якщо ви ламаєте або розрізаєте спагеті перед приготуванням, краще позбутися цієї звички. В Італії, на батьківщині спагеті, це неприпустимо. Якщо зробити так, це вплине на текстуру та смак майбутньої страви. І справді, якщо розламати продукт перш ніж кинути його до киплячої води, його насиченість і смак зміняться.

Наприклад, часто частина спагеті виходить недовареною чи паста має, як результат, іншу форму, ніж потрібно. Крім того, якщо зберегти довжину спагеті, вони будуть зручно намотуватися на виделку.

Однак не завжди є помилкою, якщо ви ламаєте макарони перед варінням.

Якщо це різновид довгого тіста (зіті), то воно призначене саме для нарізання. Зіті — особливий тип гладкої пасти, розмір якої 25 см. Вона традиційно використовується в італійських рецептах. Особливо в омлеті, пасті з приправами тощо.

А тому перед приготуванням завжди перевіряйте, чи потрібно розламувати продукт на частини, чи ні.