- Дата публікації
-
- Категорія
- Їжа
- Кількість переглядів
- 168
- Час на прочитання
- 1 хв
Готуємо без світла: рецепт торта із печива
Цей торт — доказ того, що для смачного десерту не потрібна складна техніка чи багатогодинна підготовка.
Вам знадобляться всього три інгредієнти для приготування цього простого торта — і все це без духовки.
Основа цього торта — печиво, і саме від нього багато в чому залежить кінцевий результат. Найкраще підходить пряничне. Якщо ж хочеться нейтрального варіанту, то можна використати готове пісочне печиво або «до чаю». Сметана для цього торта має бути густою, жирністю 20–25%.
Інгредiєнти:
Печиво — 600 г
Сметана — 300 г
Цукор — 70 г
Приготування
Густу сметану змішайте із цукром і перемішайте. Приблизно 3 столових ложки крему відкладіть для оформлення торта.
200 грамів печива перетріть. Частину залиште для посипання верху та боків торта.
У сметанно-цукрову масу всипте подрібнене печиво і перемішайте.
Форму для випікання встеліть харчовою плівкою та викладіть на дно печиво в 1 шар. Зверху рівномірно розподіліть масу з печива та сметани, розрівняйте. Накрийте ще одним шаром печива. І так продовжуйте, доки маса не закінчиться.
Верх торта змажте сметаною з цукром, яку ви відклали заздалегідь. Поставте в холодильник мінімум на годину.
За бажанням торт можна прикрасити фруктами, горіхами.
Раніше ми писали про те, як приготувати мандариновий торт без випікання. Рецепт читайте у новині.