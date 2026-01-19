Готуємо без світла: рецепт торта із печива

Приготувати торт із печива дуже легко / © Pixabay

Вам знадобляться всього три інгредієнти для приготування цього простого торта — і все це без духовки.

Основа цього торта — печиво, і саме від нього багато в чому залежить кінцевий результат. Найкраще підходить пряничне. Якщо ж хочеться нейтрального варіанту, то можна використати готове пісочне печиво або «до чаю». Сметана для цього торта має бути густою, жирністю 20–25%.

Інгредiєнти:

Печиво — 600 г

Сметана — 300 г

Цукор — 70 г

Приготування

Густу сметану змішайте із цукром і перемішайте. Приблизно 3 столових ложки крему відкладіть для оформлення торта.

200 грамів печива перетріть. Частину залиште для посипання верху та боків торта.

У сметанно-цукрову масу всипте подрібнене печиво і перемішайте.

Форму для випікання встеліть харчовою плівкою та викладіть на дно печиво в 1 шар. Зверху рівномірно розподіліть масу з печива та сметани, розрівняйте. Накрийте ще одним шаром печива. І так продовжуйте, доки маса не закінчиться.

Верх торта змажте сметаною з цукром, яку ви відклали заздалегідь. Поставте в холодильник мінімум на годину.

За бажанням торт можна прикрасити фруктами, горіхами.

Раніше ми писали про те, як приготувати мандариновий торт без випікання. Рецепт читайте у новині.