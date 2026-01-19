ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Їжа
Кількість переглядів
168
Час на прочитання
1 хв

Готуємо без світла: рецепт торта із печива

Цей торт — доказ того, що для смачного десерту не потрібна складна техніка чи багатогодинна підготовка.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Приготувати торт із печива дуже легко

Приготувати торт із печива дуже легко / © Pixabay

Вам знадобляться всього три інгредієнти для приготування цього простого торта — і все це без духовки.

Основа цього торта — печиво, і саме від нього багато в чому залежить кінцевий результат. Найкраще підходить пряничне. Якщо ж хочеться нейтрального варіанту, то можна використати готове пісочне печиво або «до чаю». Сметана для цього торта має бути густою, жирністю 20–25%.

Інгредiєнти:

  • Печиво — 600 г

  • Сметана — 300 г

  • Цукор — 70 г

Приготування

Густу сметану змішайте із цукром і перемішайте. Приблизно 3 столових ложки крему відкладіть для оформлення торта.

200 грамів печива перетріть. Частину залиште для посипання верху та боків торта.

У сметанно-цукрову масу всипте подрібнене печиво і перемішайте.

Форму для випікання встеліть харчовою плівкою та викладіть на дно печиво в 1 шар. Зверху рівномірно розподіліть масу з печива та сметани, розрівняйте. Накрийте ще одним шаром печива. І так продовжуйте, доки маса не закінчиться.

Верх торта змажте сметаною з цукром, яку ви відклали заздалегідь. Поставте в холодильник мінімум на годину.

За бажанням торт можна прикрасити фруктами, горіхами.

Раніше ми писали про те, як приготувати мандариновий торт без випікання. Рецепт читайте у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
168
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie