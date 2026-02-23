Як гарно загорнути млинці: способи від відомого шеф-кухаря

Млинцеві мішечки / Фото: pinterest.com

Приготування смачного тіста для млинців— це лише половина кулінарного успіху. Справжня майстерність полягає в оформленні страви, що перетворює звичайні млинці на ефектну закуску чи вишуканий десерт. Шеф-кухар і відомий ресторатор Євген Клопотенко поділився технікою загортання млинців — від традиційних до святкових варіантів.

Класичний спосіб

Традиційна для української кухні форма рулетиків є універсальною і надзвичайно простою у виконанні. Вона ідеально пасує для налисників з сиром, м’ясом, грибами, маком, вишнями чи будь-якою іншою густою начинкою.

Покладіть млинець перед собою. За бажанням змастіть поверхню соусом, наприклад, крем-сиром. Викладіть начинку ближче до одного з країв. Обов’язково підгорніть бокові сторони всередину до центру — це дозволить надійно зафіксувати вміст, щоб він не випадав під час споживання.

Класичний спосіб / Фото: klopotenko.com

Щільно згорніть млинець у трубочку, рухаючись від краю з начинкою до вільного боку. Отриманий налисник можна одразу подавати до столу або додатково підсмажити чи запекти для отримання золотавої скоринки.

Класичні млинці / Фото: klopotenko.com

Млинці-трикутники

Цей метод формування традиційно застосовують для приготування бендериків, проте він ідеально пасує і для класичних млинців зі щільною, однорідною начинкою. Завдяки багатошаровості налисник надійно тримає форму, не розвалюється під час пасерування на пательні та залишається цілісним у руках.

Розділіть млинець навпіл — кожна частина стане окремим виробом. Загорніть дугоподібний край півкола всередину, щоб отримати рівну прямокутну смужку. На один із країв викладіть столову ложку начинки.

Візьміть кут із начинкою та почніть згортати його по діагоналі так, щоб утворилася трикутна форма.

Продовжуйте перекочувати цей трикутник уздовж смужки тіста, доки не дійдете до кінця. Вільний край млинця акуратно заховайте всередину, щоб зафіксувати конструкцію.

Млинці-конверти

Метод складання «конвертом» є одним з найпрактичніших і найуніверсальніших, адже він надійно утримує будь-яке наповнення: від пікантної курки з сиром до солодких фруктів із шоколадом. Залежно від способу викладання начинки ви можете отримати як акуратний квадрат, так і витягнутий прямокутник.

Розмістіть 1–2 ст. л. начинки в центрі млинця. Складіть лівий і правий боки до середини, злегка накриваючи ними вміст.

Підгорніть нижню частину млинця догори, щоб щільно «запечатати» начинку всередині.

Обережно перекотіть млинець уперед, накриваючи ним вільний верхній край. Як результат, ви отримаєте закритий налисник, який за бажанням можна перед подаванням обсмажити до хрумкої скоринки.

Млинці-мішечки

Формат «торбинок» або «мішечків» має надзвичайно ефектний вигляд під час подавання, хоча техніка його створення досить проста. Для фіксації країв найкраще використовувати натуральні «зав’язки» — пера зеленої цибулі або гнучкі стебла кропу чи петрушки. Щоб зелень стала піддатливою і не ламалася під час зав’язування вузлика, її варто на кілька секунд занурити в окріп.

Помістіть у центрі млинця приблизно 1–1,5 ст. л. начинки. Важливо не перевантажувати мішечок, щоб стінки не розірвалися.

Обережно підніміть усі краї млинця догори, збираючи їх у складки навколо начинки. Міцно зафіксуйте утворену горловину підготовленою зеленню.

Млинці-троянди

Створення млинців у стилі «троянди» — це вишуканий, проте цілком доступний метод формування, який дозволяє перетворити звичайну страву на абстрактний кулінарний шедевр із декоративним завитком.

Покладіть млинець перед собою на рівну поверхню. За допомогою пальців почніть обережно скручувати його центр в один бік, доки всередині не утвориться характерна спіраль.

У самому центрі отриманого виробу, безпосередньо на верхівку завитка, викладіть 1 ст. л. обраної начинки.