Як приготувати ароматну тушковану капусту: 2 чайні ложки цього секретного інгредієнта змінять смак назавжди
Хочете надати улюбленій тушкованій капусті новий аромат і вишуканий смак? Лише дві чайні ложки простих інгредієнтів здатні перетворити знайому страву на справжній кулінарний шедевр!
Традиційна тушкована капуста готується легко та недорого, але завжди можна зробити її ще смачнішою.
Багато господинь додають до капусти м’ясо та зелень, проте є два доступні інгредієнти, які є практично в кожному домі і які зроблять тушковану капусту неймовірно ароматною та смачною — це гірчиця та оцет.
Гірчиця
Наприкінці приготування додайте 1–2 чайні ложки порошкової або готової гірчиці — будь-якої, яка є під рукою. Гірчиця надає капусті особливий аромат і підкреслює її смак.
Оцет
Хоча багато господинь його не використовують, оцет, як і гірчиця, покращує смак страви та додає легку приємну кислинку. Додають його приблизно через півгодини після початку приготування, всього одну ложку.
Порада: під час приготування капуста може мати специфічний запах, тому для його пом’якшення часто додають гвоздику.