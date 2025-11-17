ТСН у соціальних мережах

524
1 хв

Як приготувати ароматну тушковану капусту: 2 чайні ложки цього секретного інгредієнта змінять смак назавжди

Хочете надати улюбленій тушкованій капусті новий аромат і вишуканий смак? Лише дві чайні ложки простих інгредієнтів здатні перетворити знайому страву на справжній кулінарний шедевр!

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як приготувати тушковану капусту

Як приготувати тушковану капусту / © unsplash.com

Традиційна тушкована капуста готується легко та недорого, але завжди можна зробити її ще смачнішою.

Багато господинь додають до капусти м’ясо та зелень, проте є два доступні інгредієнти, які є практично в кожному домі і які зроблять тушковану капусту неймовірно ароматною та смачною — це гірчиця та оцет.

Гірчиця

Наприкінці приготування додайте 1–2 чайні ложки порошкової або готової гірчиці — будь-якої, яка є під рукою. Гірчиця надає капусті особливий аромат і підкреслює її смак.

Оцет

Хоча багато господинь його не використовують, оцет, як і гірчиця, покращує смак страви та додає легку приємну кислинку. Додають його приблизно через півгодини після початку приготування, всього одну ложку.

Порада: під час приготування капуста може мати специфічний запах, тому для його пом’якшення часто додають гвоздику.

