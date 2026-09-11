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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Їжа
Кількість переглядів
171
Час на прочитання
3 хв

Як приготувати яєчню без олії та масла: що для цього знадобиться

Як приготувати ніжну яєчню без масла та олії: простий секрет.

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
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Яєчня

Яєчня

Яєчня — одна з найпростіших страв для сніданку, однак навіть її можна приготувати по-різному. Зазвичай для смаження використовують олію або вершкове масло, щоб яйця не прилипали до пательні.

Проте є простий спосіб обійтися без додаткового жиру й водночас отримати добре приготований білок і ніжний жовток, а що для цього знадобиться — розповіли фахівці.

Навіщо додавати воду до яєчні

Секрет полягає у використанні води, точніше пари. Коли яйце потрапляє на гарячу пательню, білок, який безпосередньо торкається її поверхні, готується швидше, а частина білка навколо жовтка нагрівається повільніше.

Якщо просто збільшити час приготування, низ яйця може сильно підрум’янитися, а жовток — втратити бажану рідку консистенцію.

Невелика кількість води допомагає прогріти яйце інакше. Під закритою кришкою вода перетворюється на пару, яка діє на білок зверху. Завдяки цьому він готується рівномірніше, а яйце не потрібно перевертати.

Як смажити яйця на воді

Для двох яєць знадобляться приблизно 2 столові ложки води, сіль, перець і, за бажанням, зелень.

Спочатку потрібно розігріти пательню з антипригарним покриттям на середньому вогні. Використовувати масло необов’язково, хоча за бажанням поверхню можна змастити зовсім тонким його шаром.

Вбийте яйце на пательню і зачекайте кілька десятків секунд, щоб нижня частина білка почала схоплюватися. Після цього налийте поруч 1–2 столові ложки води. Важливо лити її саме на поверхню пательні, а не на яйце.

Одразу накрийте пательню кришкою та зменште вогонь. Усередині швидко утвориться пара, яка допоможе приготувати верхню частину білка.

Як зрозуміти, що яйце готове

Орієнтуватися краще не лише на час, а й на зовнішній вигляд. Коли білок стане повністю білим і на ньому не залишиться прозорих ділянок, яйце можна знімати з пательні.

Якщо хочеться залишити жовток рідким, затягувати з приготуванням не варто. Під кришкою він також нагрівається і поступово починає густішати. Крім того, яйце ще деякий час залишається гарячим після того, як його зняли з пательні.

Сіль, перець і зелень можна додати вже перед подаванням.

Чим така яєчня відрізняється від звичайної

Головна відмінність — відсутність необхідності використовувати жир. На якісній антипригарній пательні яйце можна приготувати лише за допомогою води та пари.

Але результат відрізнятиметься від класичної яєчні на маслі чи олії і за смаком. Пара робить білок ніжним та рівномірно приготованим, проте хрусткої підсмаженої скоринки по краях не буде. Саме жир і безпосередній контакт із гарячою поверхнею допомагають отримати характерні рум’яні краї.

Тому цей спосіб підійде насамперед для тих, хто любить ніжний білок і рідкий жовток або хоче приготувати яйця без додавання масла чи олії. Якщо ж подобається виражена засмажена скоринка, традиційний спосіб на жирі дасть інший результат.

Головне правило просте — спочатку дати нижній частині білка трохи схопитися, потім долити воду й одразу накрити пательню кришкою. Саме пара доведе верхню частину яйця до готовності, не змушуючи довго пересмажувати його знизу.

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