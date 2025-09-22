Як приготувати ідеальні яйця-пашот: кулінарний секрет від зіркових кухарів

Яйця-пашот — як приготувати

Яйця пашот — це страва, яка підкорить любителів ніжного сніданку. Це яйце, зварене без шкаралупи, з рідким, кремовим жовтком, що ховається у «сорочечці» з ніжного білка. Щоб приготувати ідеальне яйце пашот, потрібно довести воду до легкого кипіння, додати трохи оцту, щоб білок краще тримав форму, створити у воді невеликий вир, і обережно опустити в нього розбите яйце. Зазвичай для приготування потрібно 3-4 хвилини, після чого білок стає пружним, а жовток залишається рідким.

Їх можна подавати на тості, додавати до салатів. Однак, як стверджують досвідчені шеф-кухарі, цей простий на вигляд процес може бути вельми складним. Один невірний рух, і замість ніжного жовтка й акуратного білка ви отримаєте липку кашоподібну масу.

Щоб уникнути поширених помилок, варто знати один лайфгак. Три професійних кухарів розкрили головний секрет ідеальних яєць-пашот. Усі вони одностайно назвали одне й те саме правило — температура води ніколи не повинна досягати кипіння.

Жан-Батіст Лукас, власник кулінарної студії Chef Lucas Baking Studio, наголошує, що вода має лише «підніматися, але не кипіти». За його словами, повільне варіння на повільному вогні забезпечує ніжну текстуру білка і рідкий, м’який жовток. Оптимальний момент для опускання яйця — коли на дні каструлі з’являються перші маленькі бульбашки, що повільно піднімаються на поверхню.

Цю пораду підтримує і Хлоя Хаммонд, шеф-кухарка Asana Lodge, яка запевняє, що окріп «просто розірве яйце», перетворюючи його на неакуратну масу.

Джессіка Рандхава, власниця ресторану The Forked Spoon, рекомендує контролювати температуру води за допомогою термометра, тримаючи її в межах 87-88 °C. Це дозволить білку повільно застигнути, не розшаровуючись.

Окрім температури, експерти також звертають увагу на свіжість яєць. Джессіка Рандхава пояснює, що з часом білок стає водянистим і розповзається під час варіння. Свіжі яйця мають щільніший білок, який краще тримає форму, забезпечуючи ідеальний результат.