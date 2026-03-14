Як приготувати ідеальну піцу: домашні кухарі роблять поширену помилку

Чимало людей користується доставкою улюбленої піци, тоді як інші не проти приготувати піцу власноруч. Однак відомі кулінари попереджають: більшість домашніх кухарів припускаються однієї й тієї самої помилки.

Про це пише видання Daily Mail.

За словами експерта з продуктів у компанії AEG UK Майкла Форбса, для приготування ідеальної страви необхідно ретельно подумати про те, куди її покласти.

По суті, основним моментом, за словами експертів, є визначення того, на яку решітку покласти піцу, щоб вона вийшла ідеальною. Використання верхньої полиці в духовці — це рецепт катастрофи.

Розміщення піци в духовці може вплинути на рівномірність пропікання скоринки та начинки.

Нижня полиця може забезпечити більш хрустку скориночку, а верхня полиця, найімовірніше, призведе до недосмаженої основи та занадто хрусткої начинки.

За словами експертів, також важливо використовувати правильні налаштування духовки. Зазначимо, що в деяких нових духовках є налаштування, спеціально призначене для домашньої піци. Однак, якщо його немає, радять дотримуватися температурного режиму у 240-250 °C або найвищої температури з доступних налаштувань.

По суті, мета приготування піци — домогтися рівномірної циркуляції повітря і тепла зверху та знизу, щоб створити ідеальний баланс сиру, що пузириться, насиченого соусу і хрусткої скоринки. Піцу радять готувати протягом 7-9 хвилин, якщо в неї тонка скоринка, і до 12 хвилин, якщо скоринка товста.

