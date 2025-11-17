Як приготувати смачний борщ без м’яса: традиційний пісний рецепт

Борщ

В Україні триває Різдвяний піст. І це не привід відмовляти собі в приготуванні улюблених страв. Наприклад, пісний борщ, якщо його приготувати із солодкого смачного буряка та з чорносливом та грибами, вийде нічим не гірше за традиційний борщ із м’ясом.

Що потрібно для приготування пісного борщу

Інгредієнти:

три буряки

пів капустини

6 картоплин

1 цибулина

1 солодкий перець

1 помідор

200 г шампіньйонів

100 г чорносливу

сік лимона

2 ч. л. томатної пасти

сіль, перець, спеції, лавровий лист, зелень

Спосіб приготування

Цибулю для пісного червоного борщу дрібно нарізаємо, моркву натираємо на дрібній тертці, солодкий перець нарізаємо смужками та все обсмажуємо в олії.

Буряк натираємо на великій тертці та обсмажуємо на запашній олії, додаємо томатну пасту, порізаний помідор та смажимо ще кілька хвилин. Вичавлюємо сік половинки лимона.

Обсмажуємо шампіньйони на олії. Можна додати лісові гриби: свіжі або сушені. У киплячу в каструлі воду додаємо нарізану кубиками картоплю та нарізану капусту. Коли все закипить та повариться хвилин 15, додаємо у борщ засмажку з буряка, моркву з цибулею й перцем, гриби. Варимо до готовності. Солимо, перчимо, додаємо у пісний борщ лавровий лист, попередньо розмочений чорнослив та спеції.

Коли борщ буде готовий, нехай настоїться хоча б 30 хвилин.

