Як швидко зварити квасолю без замочування: що таке метод 10/60

Як швидко зварити квасолю

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Суха квасоля — поживний і універсальний продукт, але її приготування часто доводиться планувати заздалегідь. Зазвичай бобові радять замочувати на кілька годин або залишати у воді на ніч. Проте якщо ви згадали про квасолю лише перед обідом чи вечерею, відмовлятися від задуманої страви не обов’язково.

У такій ситуації може стати в нагоді метод 10/60. Його суть проста — квасолю спочатку проварюють 10 хвилин, першу воду зливають, після чого зерна заливають свіжим окропом і варять ще приблизно годину. Розповідаємо детальніше, як цей метод працює.

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У чому полягає метод 10/60

Перша цифра означає 10 хвилин початкового варіння. За цей час суха квасоля починає вбирати воду і розм’якшуватися.

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Після цього зерна відкидають на друшляк, а воду повністю зливають. Далі квасолю повертають у каструлю, заливають свіжим окропом і готують ще приблизно 60 хвилин. Саме на другому етапі можна додати спеції та ароматні трави.

Варто враховувати, що година — орієнтовний час. Велика квасоля, а також зерна, які довго зберігалися, можуть потребувати додаткових 10–20 хвилин або навіть більше.

Що знадобиться для приготування смачної квасолі

500 г сухої квасолі;

3 л води;

2 ч. л. майорану;

1 ч. л. чаберу;

1 ч. л. подрібненого лаврового листя;

½ ч. л. меленого духмяного перцю;

1 ч. л. солі.

Набір спецій можна змінювати залежно від того, для якої страви готується квасоля. Якщо вона потрібна для салату, паштету або іншої страви з власними приправами, можна обмежитися мінімальною кількістю спецій.

Як правильно зварити квасолю без замочування

Спочатку переберіть квасолю та добре промийте її під проточною водою. Перекладіть зерна у велику каструлю й залийте холодною водою так, щоб рідина покривала квасолю на кілька сантиметрів.

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Поставте каструлю на плиту та доведіть до кипіння. Після закипання зменште вогонь і варіть близько 10 хвилин. На поверхні може з’явитися піна — її можна акуратно зняти ложкою.

Потім відкиньте квасолю на друшляк і повністю злийте першу воду.

Поверніть зерна в каструлю та залийте свіжим окропом. Додайте майоран, чабер, лавровий лист і духмяний перець.

Зменште вогонь і варіть квасолю приблизно 60 хвилин. Під час приготування стежте, щоб зерна залишалися вкритими водою. Якщо рідини стає замало, доливайте окріп.

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Ближче до завершення дістаньте кілька зерен і перевірте їхню готовність виделкою. Квасоля має бути м’якою не лише зовні, а й усередині. Якщо середина все ще тверда, продовжуйте варіння.

Сіль краще додати наприкінці. Після цього квасолю можна залишити на слабкому вогні ще на кілька хвилин.

Навіщо зливати першу воду

Заміна води потрібна не лише для самого способу швидкого приготування.

Під час першого кип’ятіння частина розчинних речовин із бобових переходить у воду. Серед них є й олігосахариди — вуглеводи, які можуть спричиняти підвищене газоутворення після вживання бобових.

Коли першу воду зливають і замінюють свіжою, частина цих речовин видаляється. Водночас не варто очікувати, що такий спосіб повністю усуне дискомфорт у всіх людей — реакція на бобові індивідуальна.

Чому спеції краще додавати після заміни води

Якщо покласти майоран, чабер, лавровий лист або інші приправи ще на першому етапі, значна частина їхнього смаку й аромату просто піде разом із водою.

Тому спеції доцільніше додавати вже після того, як квасолю вдруге залили окропом. Так аромат залишиться насиченішим, а готові зерна матимуть виразніший смак.

Що приготувати з квасолі

Після варіння квасолю можна використовувати практично так само, як і попередньо замочену.

Якщо вона потрібна для салату, просто відкиньте її на друшляк, дайте добре стекти воді та охолодіть.

Для супу, борщу або овочевого рагу готову квасолю можна додати ближче до завершення приготування, щоб вона не розварилася.

Ще один варіант — зробити намащення на хліб. Для цього варену квасолю можна подрібнити зі смаженою цибулею та часником, а потім додати сіль, перець, зелень або інші спеції.

Як зберігати варену квасолю

Якщо ви приготували більше, ніж потрібно для однієї страви, залишки можна використати наступного дня.

Квасолю слід охолодити, перекласти в герметичний контейнер і поставити в холодильник. Якщо плануєте готувати з неї кілька різних страв, зручно одразу розділити зерна на порції.

Для салатів краще зберігати добре проціджену квасолю, а для супів або рагу можна залишити трохи рідини, у якій вона варилася.

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